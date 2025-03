Congresso Africano das Rádios Maria reuniu-se no Ruanda

O encontro que decorreu de 24 a 28 de fevereiro, nas imediações de Kibeho, no Ruanda, reuniu todos os directores das respetivas emissoras e os presidentes das Associações das Rádios Maria de África.

Em representação da Rádio Maria em Cabo Verde participaram no encontro o director, Frei Valter de Pina e o presidente da Associação, Francisco Duarte.

Frei Válter de Pina considera o balanço geral de muito positivo.

No congresso se falou ainda sobre a sustentabilidade das rádios Maria na África.

A ocasião serviu também para falar entre outros assuntos, sobre as conclusões do último congresso das Rádios Maria que decorreu em outubro do ano passado, em Itália.

Momentos do encontro em Kibeho

Sexta feira dia 28, último dia do encontro, foi dedicado ao retiro espiritual dos presentes no encontro. “Riqueza e simbolismo das flores, nas aparições de Nossa Senhora de Kibeho” foi o tema orientado por um padre da Sociedade de Vida Apostólica da Igreja Católica Apostólica Romana, fundada em 1835 com o nome de Sociedade do Apostolado Católico.

Nossa Senhora de Kibeho é o nome dado às aparições marianas a algumas adolescentes, na década de 1980 em Kibeho, no Ruanda. As aparições transmitiam várias mensagens para as crianças em idade escolar, incluindo uma visão apocalíptica de Ruanda caindo em violência e ódio, possivelmente prevendo o genocídio de 1994 no Ruanda.

Em 2001, o bispo local da Igreja Católica reconheceu oficialmente as visões de três crianças.