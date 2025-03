Cabo Verde. Protocolo Tripartido firmado na ilha de São Nicolau

Enquadrado na semana da Caritas na paróquia de Nossa Senhora da Luz da Lapa, na ilha cabo-verdiana de São Nicolau, decorreu o acto oficial de assinatura do protocolo entre a Caritas Paroquial de Nossa Senhora da Luz da Lapa (CPNSL), a Fundação Donana (FD) e o Banco Alimentar Contra a Fome (BA), que aconteceu na tarde do dia 23 de março, na localidade de Estância de Brás, na ilha de São Nicolau.

Rádio Nova de Maria, para o Vatican News

Esta parceria entre as três instituições estabelece as linhas gerais de cooperação e colaboração entre as entidades e visa fortalecer a assunção de compromissos de ambas as partes e materializar as ações definidas, em prol da acção social, nas áreas de atuação.

No acto de assinatura, em representação da Fundação, esteve presente a presidente do Conselho da Administração, Isaura Furtado, o pároco Padre Hernany Dias, elementos da comunidade e da Caritas local.

Protocolo tripartido em São Nicolau: Ana Hopffer Almada (Nita Santos, Rádio Nova de Maria (Cabo Verde))

Este protocolo de cooperação ora estabelecido com a Caritas Paroquial é de grande importância, avançou para a Rádio Nova de Maria, Ana Hopffer Almada, presidente da Fundação Donana.

Ana Hopffer Almada, presidente da Fundação Donana

A Fundação faz recolha de alimentos duas vezes por ano, recebe ainda donativos das Instituições públicas e privadas, mas tem outros projectos.

Este protocolo representa uma mais valia, explica a entrevistada uma vez que a Instituição faz um trabalho integrado.

Ana Hopffer Almada

O protocolo de cooperação ora estabelecido se insere na estratégia das instituições sociais de reforçar as suas capacidades. Este protocolo foi assinado por tempo indeterminado.

Protocolo Caritas Paróquia Nossa Senhora da Lapa, Fundação Donana e Banco Alimentar Contra a Fome (Nita Santos, Rádio Nova de Maria (Cabo Verde))

A Fundação Donana foi criada em 2010 e tem sede na Cidade da Praia, Ilha de Santiago.