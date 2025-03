Irmãs da Congregação das Escravas da Eucaristia

Cabo Verde: Centenário da Congregação das Escravas da Eucaristia

Um "Musical" marca o Centenário da fundação da Congregação das Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus. As religiosas que vivem em Cabo Verde prepararam, para a ocasião um “Musical” que aconteceu no dia 8 de março, no salão da Assembleia Nacional, na cidade da Praia, ilha de Santiago.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde O objectivo desta actividade musical foi retratar a vida e obra da Instituição religiosa nas ilhas de Santiago e Maio desde os anos 80. A iniciativa é do Centro Educativo “Mira Flores” sob a responsabilidade da Congregação, assegura a religiosa Oclísia Tavares. Uma iniciativa partilhada com outros coros infantis de duas paróquias na ilha de Santiago. Oiça A infância ligada ao Centro Mira Flores As actividades decorrem ao nível mundial. Em Cabo Verde o musical é o ponto alto, assegura a religiosa Oclísia Tavares, diretora do Centro “Mira Flores” sob a responsabilidade das religiosas. Ainda durante este centenário, Espanha vai acolher actividades onde vão estar todas as religiosas espalhadas pelo mundo e também se organizam para participar em outubro próximo numa peregrinação internacional a Assis, Itália. Oiça A abertura da efeméride no arquipélago aconteceu em Maio do ano passado, na ilha do Maio, ilha onde chegou o primeiro grupo de religiosas. Atividades no Centro Educativo Mira Flores O Centro Educativo Mira Flores situado na localidade de Palmarejo Grande desde 2005, está a cargo das religiosas e acolhe centenas de crianças, adolescentes e jovens nos três sub-sistemas: pré-escolar, ensino básico e secundário. Centro Mira Flores A Congregação marca presença em vários países com mais de duas mil religiosas. Em Cabo Verde desde Junho de 1981. A Instituição foi criada em Espanha no ano de 1925 pela Madre Trindade do Puríssimo Coração de Maria. O carisma desta família religiosa é a adoração a Jesus na Eucaristia tendo também como fim específico à educação de crianças e jovens. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui