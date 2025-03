Cabo Verde - Atualização Teológica: resultado positivo

Na Diocese de Santiago de Cabo Verde terminou no dia 25 de fevereiro a Actualização Teológica destinado aos padres diocesanos. O encontro formativo cujo tema foi centrado na "Pedagogia Pastoral para os Tempos de Hoje", teve por objetivo refletir sobre a comunicação da fé na atualidade, considerando os desafios e oportunidades para uma pastoral mais acessível, eficaz e sensível às realidades contemporâneas.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde

Um tempo de paragem, de aprendizagem e troca de experiências.

A avaliação é do Presidente da Comissão Diocesana para a Educação Cristã, o padre José Eduardo Afonso.

Oiça

O encontro que acontece normalmente a seguir ao retiro dos padres, este ano contou com a presença também dos sacerdotes Espiritanos e Cauchinhos que trabalham na Diocese.

Os participantes no encontro. Cardeal Dom Arlindo Furtado a tomar notas

Durante o encontro, os sacerdotes reflectiram sobre temas essenciais à sua caminhada pastoral, promovendo a renovação espiritual e o crescimento na fé.

Oiça

A pastoral presbiteral e a vocacional também estiveram em cima da mesa de trabalhos.

Oiça

P. Paulo Vaz, no encontro

O encontro que teve como pano de fundo a reciclagem e o fortalecimento da vocação sacerdotal, permitiu fazer um aprofundamento no que toca à missão da Igreja e o serviço ao povo de Deus. A reunião decorreu no Auditório da Escola Universitária Católica, situado nas instalações do Seminário São José, na cidade da Praia, lha de Santiago.