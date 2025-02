Conferência dos Institutos Religiosos de Moçambique (CIRMO) celebrando o jubileu da esperança

Vida Consagrada em Moçambique celebrando o jubileu da esperança

Num país marcado por desafios sociais e políticos, a Vida Consagrada em Moçambique é um farol de esperança e reconciliação, testemunhando o amor de Deus através do serviço pastoral e da promoção da paz. No contexto do Jubileu de 2025, a CIRMO (Conferência dos Institutos Religiosos de Moçambique) traçou um itinerário de preparação, celebração e vivência do evento.

Ir. Jenie Patricia Acosta Pereira – CIRMO, para o Vatican News De facto, o ano de 2024 foi um ano de preparação em todas as delegações da CIRMO espalhadas pelas dioceses de Moçambique. O caminho precatório realçou que para a Vida Religiosa Consagrada, este tempo jubilar é um chamado à renovação da entrega total a Cristo, que "não veio para ser servido, mas para servir" (Mt 20,28). Assim, os consagrados e consagradas são convidados a viver este ano santo como uma oportunidade de aprofundar sua missão de levar a esperança e o amor aos mais necessitados, especialmente nos contextos de sofrimento e insegurança. Celebração do Jubileu dos Consagrados na delegação de Maputo Neste ano de 2025, para marcar o jubileu da Vida Consagrada, a Delegação da CIRMO na Beira em coordenação com a Arquidiocese, organizou a 2 de fevereiro, uma procissão mariana seguida da Celebração Eucarística na Sé Catedral, presidida pelo Sr. Núncio Apostólico em Moçambique, Dom Luís-Miguel Muñóz Cárdaba, tendo como concelebrantes: Dom Claudio Dalla Zuanna, Arcebispo da Beira, Dom António Constantino, Bispo auxiliar da Arquidiocese da Beira, o P. José Joaquim Luís Pedro, Presidente da CIRMO, o P. Filipe Sungo, Reitor Magnífico da UCM e sacerdotes religiosos e diocesanos que trabalham na Arquidiocese da Beira. O evento contou com a presença de consagradas e consagrados da CIRMO da Beira, representantes das outras delegações da CIRMO, o Governador da Província de Sofala, representantes do Governo Municipal e muitos leigos e leigas das paróquias urbanas e rurais. Na sua homilia, o Presidente da celebração, Dom Luis Miguel, exortou a Vida Consagrada a alimentar o amor, a cultivar a intimidade com Cristo e a trilhar caminhos proféticos que mantenham viva a esperança e promovam a paz em Moçambique. Segundo o P. José Joaquim, Presidente da CIRMO, na sua mensagem dirigida a todos os consagrados e consagradas, quando a vida consagrada perde a esperança, ela torna-se irrelevante e incapaz de semear a paz e a esperança na sociedade. Jubileu dos Consagrados: delegação da CIRMO em Xai-Xai Neste ano jubilar, marcado pelo terrorismo na Província de Cabo Delgado e pela crise pós-eleitoral que tem ceifado muitas vidas humanas e destruido bens materiais, os consagrados e consagradas em Moçambique empenham-se com mais determinação em promover a cultura da paz e os valores da justiça, reconciliação e fraternidade universal baseados no Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui