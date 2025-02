Moçambique. UCM promove atendimento gratuito para mais de 400 doentes na Beira

A Universidade Católica de Moçambique (UCM) promoveu o atendimento gratuito para mais de 400 pacientes provenientes de diversas paróquias e arredores da Sé Catedral da Beira (centro de Moçambique).

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

A iniciativa levada a cabo em colaboração com a Arquidiocese da Beira, teve lugar nesta terça-feira, 11 de fevereiro, na Sé Catedral e insere-se nas celebrações do Jubileu do Doente, num dia em que a Igreja celebrou o 33º Dia Mundial do Doente.

Antes do atendimento médico, os beneficiários participaram numa Missa presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna, onde também participaram os membros de direcção das Faculdades da Universidade Católica de Moçambique existentes na Beira. Durante a homilia, o também Magno Chanceler da UCM explicou que as pessoas que sofrem é que se juntam ao sofrimento de Jesus para mudar o mundo.

O atendimento gratuito aos doentes, um serviço fornecido pela Universidade através da sua Faculdade de Ciências de Saúde, é parte da responsabilidade social e extensão universitária, um acto que permite fazer valer o conhecimento produzido, segundo deu a conhecer o director da referida unidade orgânica, Ramires Alfredo MLucasse, acrescentando ainda que, em colaboração com os demais centros de saúde haverá continuidade no atendimento.

Atendimento gratuito aos doentes na Faculdade de Ciências de Saúde da UCM

Dados avançados pela médica e directora pedagógica da Faculdade, Kajal Chhaganlal, durante o jubileu do doente, a UCM atendeu mais de 400 pacientes, na sua maioria adultos com enfermidades diversas, destacando doenças crónicas.

Com um sentimento de satisfação, estavam os pacientes que tiveram acesso ao atendimento, tendo em conta as dificuldades que estes por vezes enfrentam.

De referir que, os mais de 400 pacientes atendidos pela Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Católica de Moçambique, são provenientes de diversas paróquias e arredores da Sé Catedral da Beira.

