Sudaneses e sul-sudaneses celebram o centro Arbaa wNus no cairo

Este ano será um ano de acontecimentos especiais para a paróquia de Sakakini, no Cairo: o centenário da sua fundação (até aos anos 80 era gerida pela Sociedade das Missões Africanas) e os 25 anos da fundação do centro Arbaa wNus, dedicado a Santa Bakhita.

Vatican News com Agência Fides

Precisamente por ocasião da solenidade da Santa do Sudão do Sul, a 7 de fevereiro, o Vigário Apostólico de Alexandria, Claudio Lurati, presidiu no centro Arbaa wNus de Nasr City (Cairo) a uma celebração na qual participaram muitos sudaneses e sul-sudaneses da paróquia do Sagrado Coração de Sakakini e de outras paróquias.

No país é visível a profunda devoção a Santa Bakhita e a proximidade dos missionários combonianos ao povo sudanês que, infelizmente, nas últimas semanas assistiu ao avanço em Cartum das forças do exército regular, com notícias e vídeos que mostram vários membros das Forças de Apoio Rápido a abandonar a capital. “Com a chegada do exército a Bahri (Cartum do Norte), dizem os combonianos, pela primeira vez em mais de 18 meses, tivemos notícias da casa provincial, que felizmente parece estar em boas condições. Por outro lado, os confrontos nas zonas central (Souq Arabi, onde se situa o Comboni College) e meridional (Azhari e Soba) de Cartum continuam a ser muito intensos”.

Além disso, acrescentam os missionários, referindo-se sempre ao contexto de guerra no Sudão, em Kosti, a sul de Cartum, a destruição da central eléctrica vizinha provocou o corte de energia há já quinze dias, complicando a vida na cidade, onde a falta de água corrente está a aumentar os casos de cólera. Infelizmente, ambas as partes em conflito parecem não estar dispostas a considerar sequer a possibilidade de negociar o fim das hostilidades.