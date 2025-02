África do Sul. Bispos: “Soldados mortos na RDC são mártires pela paz no continente”

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Pretoria descreveu os soldados sul-africanos mortos em combate na República Democrática do Congo (RDC) como “mártires que deram a sua vida para garantir a paz no continente”.

Sheila Pires, Joanesburgo, para Vatican News

Em entrevista ao gabinete de comunicação da Conferência Episcopal da África Austral (SACBC), na sequência do processo de repatriamento dos restos mortais de 14 soldados da Força de Defesa Nacional Sul-Africana (SANDF) mortos na República Democrática do Congo (RDC), Dom Masilo John Selemela transmitiu uma “mensagem de condolências às famílias pela perda” e assegurou orações às famílias e às vítimas do conflito em partes do leste da RDC.

“A minha mensagem para o País é que precisamos de continuar a rezar pelos nossos soldados. Estes são heróis e heroínas que, na verdade, deram as suas vidas não só para evitar a guerra, mas colocaram as suas próprias vidas para garantir que haja paz”, disse Dom Masilo durante a entrevista de sábado, 8 de fevereiro.

O repatriamento dos restos mortais de 14 soldados da SANDF que perderam a vida entre 23 e 27 de janeiro durante um ataque alegadamente perpetrado por combatentes do M23 no leste da RDC está atualmente em curso e espera-se que chegue à África do Sul na quinta-feira. Durante o seu nono discurso sobre o Estado da Nação (SONA), o Presidente Cyrill Ramaphosa declarou que as bandeiras seriam hasteadas a meia haste em honra dos soldados mortos.

Na entrevista de 8 de fevereiro, Dom Masilo disse que as paróquias da Arquidiocese de Pretoria — o Ordinariato Castrense da África do Sul — irão “celebrar o dia do Cluster de Segurança” a 22 de fevereiro e que será também celebrada uma Missa especial em sufrágio das almas dos 14 soldados mortos que faziam parte dos 16 soldados da SANDF que tinham sido destacados para a RDC como parte da Missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral na RDC (SAMIDRC) e da Missão de Estabilização da Organização das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO).

“Continuaremos a encorajar as nossas paróquias a apoiarem ativamente aqueles que trabalham no sector da segurança, incluindo os militares, a polícia, os serviços correcionais e os agentes de trânsito que trabalham para manter a segurança e a paz. O seu trabalho promove a harmonia e proporciona confiança na segurança da nossa nação. Recordá-lo-emos certamente, e será celebrada uma Missa especial pelo repouso eterno das suas almas”, disse Dom Masilo.

Entretanto, numa mensagem separada, o recém-eleito Presidente do Departamento da SACBC para a Ação Social Católica, o bispo da Diocese de Kokstad Dom Thulani Victor Mbuyisa, CMM, apresenta “as mais profundas condolências às famílias, aos entes queridos e aos soldados das SANDF”.

“Como Igreja, somos solidários com as famílias enlutadas, oferecendo as nossas orações e apoio pastoral neste momento de luto. Apelamos também à nossa nação para que os recorde com gratidão e apoie as suas famílias, tal como eles apoiaram a causa da paz para além das nossas fronteiras. Que o seu sacrifício nos inspire a todos a trabalhar incansavelmente pela justiça, reconciliação e paz duradoura”, disse Dom Mbuyisa CMM.