Religiosas do Amor de Deus em Cabo Verde recebem visita canónica

Em representação da Provincial decorre desde o dia 12 de janeiro a visita canónica pastoral às quatro comunidades nas ilhas de São Nicolau, São Vicente e Santiago.

Animar, escutar, encorajar, partilhar a vida e oração, objectivos desta visita, disse para a Rádio Nova de Maria, a Irmã Goreth Tavares que faz parte do Governo da Provínvia que integra Portugal e Cabo Verde e é também coordenadora de missão e pastoral vocacional.

Alunos na sala de aula

As Irmãs colaboram na pastoral na Igreja local onde estão inseridas e trabalham nas escolas administradas pela Congregação com centenas de crianças desde o pré-escolar ao secundário. Em bom ritmo andam estas duas funções, bem como outras iniciativas, considera a religiosa que também admite desafios.

Melhor gestão das obras da Congregação integrando os leigos para no futuro assumirem e colaborarem pedagogicamente, é um projecto que se está a neste momento a ser discutido.

Alunos do ensino secundário

O despertar da vocação local tem sido o grande desafio para todas as congregações em Cabo Verde. Apostar nas comunidades inter-culturais e nas novas dinámicas podem ser de grande valia para a Instituição, garante a religiosa Maria José Azevedo.

Do dizer desta responsável as religiosas nas quatro comunidades estão animadas e fiéis ao carisma do Fundador Padre Jerónimo Usera.

A visita canónica/pastoral das religiosas Goreth Tavares e Maria José Azevedo em representação da Provincial termina no próximo dia 15 de Fevereiro.

No arquipélago, a Congregação é composta por 17 religiosas distribuidas pelas quatro comunidades: Duas na ilha de São Nicolau, uma na cidade da Praia, ilha de Santiago e uma na ilha de São Vicente.

Ao cuidado das religiosas estão cerca de 1.700 alunos desde do pré-escolar ao 3º ciclo secundário. 119 funcionários entre docentes e não docentes apoiam o projecto educacional.

Escola admnistrada pelas religiosas do Amor de Deus

A Congregação das Irmãs do Amor de Deus marca presença em vários países e em Cabo Verde desde 1943, a pedido do então Bispo de Santiago de Cabo Verde, Dom Faustino Moreira dos Santos.