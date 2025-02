RDC - Capelão impede que a prisão seja completamente incendiada

“Se a prisão não foi completamente incendiada, isso deve-se ao seu capelão e a algumas freiras”, diz à Agência Fides uma fonte da Igreja local de Bukavu, capital do Kivu do Sul, que caiu nas mãos dos milicianos do M23 a 16 de fevereiro.

Vatican News co Agência Fides

Eis o relato da nossa fonte que pediu o anonimato: “No sábado, 15 de fevereiro, com a aproximação do M23, a cidade foi saqueada por soldados das FARDC (Forças Armadas da República Democrática do Congo) em fuga, por milicianos Wazalendo pró-governamentais e por jovens locais. A prisão também foi saqueada, não se sabe se por forasteiros e/ou pelos próprios reclusos. Estes últimos incendiaram a prisão antes de se evadirem. Só a intervenção do capelão, ajudado por algumas freiras, impediu que as chamas a destruíssem completamente. A capela da prisão também foi saqueada, mas o padre conseguiu impedir a sua destruição total”.

A nossa fonte informa que “Bukavu está a voltar à vida. As pessoas saíram para as ruas para limpar o lixo deixado pelas pilhagens dos últimos dias. As actividades comerciais foram retomadas e espera-se que as escolas reabram na próxima segunda-feira. Não se sabe quando e se os bancos voltarão a abrir, aguardando-se instruções de Kinshasa. Espera-se que estes possam reabrir em breve, uma vez que são cruciais para o comércio.

Aguardamos também as instruções que as “novas autoridades” prometeram dar à população nos próximos dias”.

“A cidade parece agora segura”, continua a fonte da Fides. “Os combates e os saques cessaram. Uma vez que a prisão está inabitável, parece haver uma mensagem tácita dirigida aos potenciais perturbadores da ordem pública: “cuidado, não fazemos prisioneiros”. Os milicianos do M23 têm pouca presença em Bukavu; a maior parte das suas tropas dirige-se para Uvira, que deverá cair hoje. Os soldados regulares das FARDC embarcaram ontem e abandonaram-na. Em Uvira, restam apenas os “patriotas”, os Wazalendo, que nos últimos dias entraram em confronto com os soldados das FARDC para lhes entregarem as armas antes de fugirem.

“Uma outra direção de viagem do M23 é para oeste, em direção a Urega, onde se extrai ouro desde a época colonial. Estão ainda a cerca de 80 km das minas de ouro artesanais, mas é apenas uma questão de tempo e também esta zona cairá nas suas mãos”, conclui a fonte da Fides.

Entretanto, no Kivu do Norte, o M23 avança para Butembo, outro centro importante da província depois de Goma, a capital conquistada no final de janeiro.