RDC - “A trégua está a ser mantida, mas as pessoas têm medo”.

“A cidade está calma, mas a população ainda tem medo de sair de casa porque a segurança não está completamente garantida”, afirma Willy Ngumbi Ngengele, Bispo de Goma. As escolas continuam em grande parte fechadas, também porque muitos edifícios escolares foram danificados durante os combates, mas a situação mais grave é a dos hospitais que recebem um grande número de feridos e estão em dificuldades devido à falta de medicamentos e de instrumentos.

Vatican News com Agência Fides

As ligações à Internet continuam difíceis, as pessoas contentam-se com soluções improvisadas para se manterem ligadas ao mundo exterior”, continua o bispo.

Cerca de um milhão de deslocados internos das áreas do Kivu Norte que foram afetadas pela primeira vez pelos combates vivem em Goma. A sua situação neste momento é incerta porque, como refere D. Ngengele, “os campos de refugiados foram encerrados e as pessoas deslocadas que ainda têm casa estão a regressar às suas aldeias de origem. Os que não têm casa permanecem em Goma em condições precárias”.

Ontem, 3 de fevereiro, o M23 proclamou uma trégua “por razões humanitárias”, que entrou em vigor hoje 4 de fevereiro. “De momento, as tréguas estão a ser cumpridas, mas as pessoas ainda têm medo de sair de casa porque não se sentem completamente seguras”, diz o bispo.

Para procurar uma solução pacífica para a crise, uma delegação da Conferência Episcopal Nacional do Congo (CENCO) foi recebida ontem em Kinshasa pelo Presidente Félix Tshisekedi. Durante as conversações, foi apresentado ao Chefe de Estado um projeto de reconciliação elaborado pela CENCO juntamente com a Igreja de Cristo no Congo (Église du Christ au Congo ECC). “As duas Igrejas tomaram a iniciativa de elaborar este projeto para sair da crise, que apresentámos hoje ao Chefe de Estado, que o recebeu com grande atenção; apreciou-o muito e encorajou-nos. É um projeto louvável”, disse D. Donatien Nshole, porta-voz da CENCO, no final da audiência que durou mais de uma hora.