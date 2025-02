RDC - A polícia de Kinshasa desmascara ameaças contra igrejas

As cerimónias religiosas em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo (RDC), decorreram num ambiente calmo no domingo, 16 de fevereiro, tanto nas paróquias católicas como nas assembleias protestantes pertencentes à Igreja de Cristo no Congo (ECC).

Vatican News com Agência Fides

Só na paróquia de Santa Teresa em Nd'jili, uma das comunas de Kinshasa, é que alguns manifestantes tentaram perturbar a missa, mas a intervenção da polícia impediu-os de entrar na igreja. A polícia de Kinshasa tinha, de facto, tomado medidas para garantir o desenrolar pacífico dos serviços religiosos.

A medida foi tomada na sequência de ameaças por parte de militantes do partido no poder, a União para a Democracia e o Progresso Social (UDPS), de assaltar e vandalizar paróquias católicas e assembleias protestantes durante os serviços religiosos de domingo, 16 de fevereiro. Esta ação foi um protesto contra os encontros que os dirigentes da Conferência Episcopal Nacional do Congo (CENCO) e do ECC tiveram com Corneille Nangaa em Goma, no Kivu do Norte, bem como com Paul Kagame em Kigali, no Ruanda.

Corneille Nangaa é o coordenador da Alliance Fleuve Congo (AFC), a ala política do movimento de guerrilha M23 que tomou o controlo de Goma (capital do Kivu do Norte) e Bukavu (capital do Kivu do Sul) e ameaça marchar até Kinshasa para derrubar o Presidente Félix Tshisekedi. Kagame é o Presidente do Ruanda, considerado o patrocinador do M23. A delegação conjunta CENCO/ECC apresentou o “pacto social para a convivência na RDC” (ver Fides 13/2/2025), uma proposta para tentar resolver a crise no leste da RDC que dura há mais de 30 anos.