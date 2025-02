RD Congo - M23 avança no Kivu Sul

A trégua proclamada nos últimos dias foi quebrada. Na realidade, serviu para que o M23 e o exército ruandês descansassem as suas tropas e as abastecessem de armas, munições e provisões para depois continuarem o seu avanço para sul”, disse à Fides uma fonte da Igreja local de Bukavu, a capital do Kivu do Sul, no leste da República Democrática do Congo (RDC).

Vatican News com agência fides

Em 3 de fevereiro, o M23, a guerrilha que no final de janeiro tomou Goma, a capital do Kivu do Norte, tinha proclamado uma trégua “por razões humanitárias”, que entrou em vigor em 4 de fevereiro.

“O M23 retomou o seu avanço no Sul do Kivu, atacando a aldeia de Ihusi”. “Atualmente, os ruandeses e os guerrilheiros do M23 estão a cerca de 60 km do centro de Bukavu. O seu alvo está provavelmente muito mais próximo; é o aeroporto de Kavumu, que fica a cerca de trinta quilómetros da cidade e que é estratégico para abastecer de homens e veículos as tropas do exército congolês (FARDC)”. No entanto, a situação na cidade é calma. Os trabalhadores estrangeiros que trabalhavam para as diferentes ONG e agências internacionais foram-se embora. Os missionários e o clero local permanecem no local”.

É, portanto, incerto se o avanço do M23 vai parar no aeroporto de Kavumu ou se vai continuar até à capital do Kivu Sul. “Bukavu é defendida não só por soldados e milicianos congoleses, mas também por soldados do exército do Burundi, que colocou 16 batalhões na zona, num total de cerca de 12.000 homens. Estes soldados parecem estar mais bem equipados do que os seus homólogos congoleses, que afirmam frequentemente que nem sequer têm comida suficiente”.

No plano diplomático, a crise no leste da RDC será discutida na cimeira da União Africana em Adis Abeba (Etiópia), este fim de semana.

“Muitas promessas, muitas palavras, mas nada de concreto. Ameaça-se com sanções contra o Ruanda, mas nada de concreto parece ter sido feito até ao momento para as pôr em prática”.

Entretanto, em Goma, continua o drama de centenas de milhares de deslocados que foram obrigados a abandonar os campos porque, segundo o M23, as condições de segurança foram restabelecidas.

Trata-se de uma manobra política para mostrar que os “novos senhores” da região controlam a situação. Mas milhares de pessoas vêem-se obrigadas a regressar a aldeias que, em vários casos, ficam a 30-40 km de Goma, sem a garantia de poderem encontrar as suas casas e as condições mínimas para viverem decentemente. Muitos deles permanecem na cidade em alojamentos improvisados ou acolhidos por amigos e familiares.