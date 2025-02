RD Congo - Bispo de Uvira assaltado

O bispo de Uvira, Dom Sébastien Joseph Muyengo Mulombe, foi assaltado ontem, 20 de fevereiro. O facto foi anunciado num comunicado da diocese da cidade do Kivu Sul, conquistada pelo M23.

Vatican News com Agência Fides

“Nós, Sua Excelência Dom Sébastien Joseph Muyengo Mulombe, Bispo de Uvira, e os sacerdotes Pe. Ricardo Mukuninwa e Pe. Bernard Kalolero, acabámos de escapar à morte esta manhã, às 8h30, na sede episcopal de Uvira”, lê-se no comunicado assinado pelo Pe. Ricardo. “Três soldados das FARDC (Forças Armadas da República Democrática do Congo), fardados e falando tshiluba, entraram no recinto da diocese, ameaçando primeiro o diretor, Sr. Mwamba, e o cozinheiro, Sr. Jean. Fui ter com eles e perguntei-lhes qual era a situação, mas eles apontaram as armas de fogo a todos nós e atiraram-nos ao chão juntamente com o Bispo. Roubaram-nos o dinheiro, os telemóveis e outros bens. Depois fecharam-nos nos nossos quartos, ameaçando matar-nos ao mais pequeno gesto, para poderem revistar toda a casa”.

“Glória a Deus, eles foram-se embora e as Irmãs Missionárias de Jesus Emanuel em nossa casa sem saber o que tinha acontecido, e é assim que vos informamos. Se nos procurarem nos nossos telemóveis, não estamos contactáveis”, conclui a nota dirigida aos fiéis.

O tshiluba é uma língua falada no Kasai Ocidental e no Kasai Oriental, duas províncias da parte centro-ocidental da RDC. Este facto sugere que o roubo do Bispo de Uvira, situado no leste da RDC, foi cometido por soldados do exército regular dessas províncias. Este não é um caso isolado. Há relatos de saques efectuados por soldados em Uvira, onde o M23 está agora às portas, bem como em cidades anteriormente conquistadas pelo grupo de guerrilha pró-Ruanda. Este é mais um indício do desmoronamento do exército regular face ao avanço dos rebeldes, que neste momento parece imparável.