Quénia - Bispo exorta o governo a pagar as dívidas dos hospitais

O Arcebispo da Arquidiocese Católica de Nyeri, Dom Anthony Muheria, lançou um apelo urgente ao governo para que desembolse os fundos devidos aos hospitais sob agora extinto Fundo Nacional de Seguro de Saúde (NHIF) e do seu sucessor, a Autoridade de Saúde Social (SHA), alertando para o facto de os reembolsos em atraso terem afetado gravemente os serviços de saúde nos hospitais religiosos.

Vatican News (Cisa News África)

Falando no Consolata Mathari Hospital a 21 de fevereiro de 2025, durante a inauguração de um departamento ambulatório e de uma maternidade recentemente renovados, o Arcebispo Muheria manifestou a sua profunda preocupação com os atrasos nos pagamentos que têm prejudicado as operações de cuidados de saúde.

“Apesar dos nossos esforços tremendos para melhorar a prestação de serviços de saúde, continuamos a enfrentar constrangimentos devido a reembolsos não pagos pelo NHIF e pela SHA”, disse ele.

O arcebispo revelou que só ao Hospital Consolata Mathari são devidos 250 milhões de Ksh em reembolsos não pagos, uma dívida que se acumulou ao longo de quatro anos. Revelou ainda que os hospitais religiosos católicos de todo o país têm coletivamente em dívida cerca de 2,5 mil milhões de Ksh, o que prejudica significativamente a sua capacidade de prestar cuidados de saúde de qualidade.

“Uma dívida impressionante de 250 milhões de Ksh é suficiente para paralisar qualquer instituição, mas apesar desta imensa pressão financeira, mantivemo-nos firmes no nosso compromisso de prestar serviços de saúde essenciais”, afirmou, acrescentando que “só o Consolata Mathari Hospital está sobrecarregado com dívidas pendentes que excedem os 250 milhões de Ksh, uma situação que reflecte uma crise mais ampla enfrentada pelas instituições de saúde religiosas em todo o país. Coletivamente, estas instituições têm uma dívida estimada em 2,5 mil milhões de Ksh, o que coloca uma enorme pressão sobre a sua capacidade de manter as operações e continuar a servir as comunidades necessitadas.”

O Arcebispo Muheria criticou a falta de apoio do governo aos hospitais religiosos, citando a interrupção do destacamento de médicos e enfermeiros pelo governo como um dos principais desafios. Referiu que estes hospitais têm desempenhado tradicionalmente um papel crucial na prestação de serviços médicos, mas que a sua capacidade operacional está a ser cada vez mais afetada.

Também discordou das políticas que limitam a capacidade dos hospitais religiosos de adquirirem medicamentos junto de fornecedores acessíveis, como a Missão para os Medicamentos e Fornecimentos Essenciais (MEDS). De acordo com Muheria, obrigar estes hospitais a adquirir medicamentos a fornecedores aprovados pelo governo levou a uma escassez e a uma qualidade comprometida.

“Anteriormente, o governo destacava médicos e enfermeiros para os hospitais religiosos. Agora, não recebemos esse apoio. Além disso, os nossos principais fornecedores de produtos farmacêuticos estão a enfrentar restrições, o que prejudica ainda mais a nossa capacidade de prestar cuidados de saúde acessíveis e de qualidade. Não devemos ser obrigados a recorrer a fornecedores governamentais que não entregam os medicamentos a tempo ou com a qualidade que exigimos”, afirmou.

Apelando ao governo para que atue rapidamente, o arcebispo instou as autoridades a irem além da retórica e a resolverem a crise financeira que aflige os hospitais.

“Não basta continuar a dar desculpas. Precisamos de pagamentos. Precisamos de reembolsos. O sistema tem de funcionar de forma eficiente para o doente e para o hospital”, sublinhou.

Muheria também alertou para o facto de os atrasos contínuos nos pagamentos poderem levar mais hospitais à falência, com algumas instituições privadas a ameaçarem já cessar os seus serviços.

Para além dos cuidados de saúde, Muheria salientou a crescente instabilidade política e económica no Quénia e criticou a excessiva atenção do governo à auto-promoção. Criou o termo “govotisement” para descrever o que considera ser uma obsessão com a publicidade dos projetos do governo, em vez de implementar mudanças significativas.

“O governo não é uma agência de publicidade; é uma agência de ação. Temos de parar com o barulho, as acusações e as desculpas desnecessárias e começar a trabalhar em conjunto para resolver os verdadeiros problemas que afetam os quenianos”, afirmou.

Apesar dos desafios, o arcebispo reafirmou o empenho dos hospitais religiosos em continuar a servir as comunidades, instando o governo a resolver a crise antes que esta afete ainda mais as populações vulneráveis.

“Da nossa parte, continuaremos a servir, mas este é um problema sério que afeta os quenianos pobres e doentes. Não podemos permitir que as pessoas se debatam com as suas doenças por causa de ineficiências burocráticas”, acrescentou.