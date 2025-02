Participação significativa de Cabo Verde no Jubileu dos Diáconos

São quatorze, de ambas as dioceses (Mindelo e Santiago) os Diáconos Permanentes de Cabo Verde, presentes em Roma para participar no Jubileu dos Diáconos que decorre estes dias em Roma. Dois deles, José Brito e Carlos Ramos falaram da sua alegria e expectativas à Rádio Vaticano. Acompanhados por um sacerdote e alguns deles pelas esposas, detiveram-se também sobre a forma como abraçaram o Ministério Diaconal, como o vivem, o papel das suas esposas e ainda os desafios deste Ministério em África.

Dulce Araújo - Vatican News

No âmbito do Ano Santo dos 2025 anos do nascimento de Cristo, decorre de 21 a 23 de fevereiro, em Roma, o Jubileu dos Diáconos Permanentes. Das duas Dioceses de Cabo Verde, onde o Ministério do Diaconado Permanente foi introduzido há doze anos, vieram catorze Diáconos (onze da Diocese de Santiago e três da Diocese de Mindelo), alguns acompanhados pelas próprias esposas, assim como por um sacerdote. Dois deles, José Brito (da Diocese de Mindelo) e Carlos Ramos (da Diocese de Santiago) estiveram nos estúdios da Rádio Vaticano prestando-se para uma conversa sobre o Ministério Diaconal e o espírito com que vieram a Roma.

Diácono Permanente, José Brito

José Brito, Enfermeiro jubilado e agora empenhado no ensino universitário, sonhou, quando ainda jovenzinho, ser padre. Não tendo sido possível, foi com alegria que, quando, há uns doze anos foi introduzido na Diocese de Mindelo o Ministério do Diaconado permanente, abraçou este serviço à Igreja e sente-se hoje muito satisfeito.

Em relação ao programa do Jubileu dos Diáconos que a passagem da Porta Santa na Basílica de São Pedro; uma Catequese e partilha de experiências sobre o tema “Sinais de Esperança no Ministério Diaconal”; um Encontro Internacional sobre “Diáconos numa Igreja Sinodal e Missionária: para ser testemunhos de esperança”; e finalmente a Celebração Litúrgica domingo 23/2/25 na Basílica de São Pedro, José Brito realça os momentos que mais os empolgam, em particular a Missa, e a catequese e a troca de experiencia com Diáconos doutras partes do mundo para melhor exercitarem o serviço diaconal no arquipélago cabo-verdianos. .

No que toca à forma como os Diáconos Permanentes são vistos pelos fiéis em Cabo Verde, José Brito sublinha que é um Ministério bastante recente no país, mas que as pessoas se vão habituando e está confiante que daqui a anos, o diaconado permanente será visto como um serviço normal.

Eis as suas palavras em que começa por agradecer o convite à entrevista na Rádio Vaticano:

Os Diáconos Carlos Ramos e José Brito, na Rádio Vaticano

Carlos Ramos, pai de quatro filhos e funcionário da Agência de Regulação Multissectorial da Economia, na cidade da Praia, é Diácono Permanente há cerca de quatro anos. Faz parte dos primeiros treze ordenados na Diocese de Santiago, onde o agora Cardeal Dom Arlindo Furtado introduziu este Ministério depois de o ter feito na Diocese de Mindelo, de que foi primeiro Bispo (2004 - 2009).

Carlos nunca tinha pensado em ser Diácono Permanente, mas quando surgiu o convite, teve um amplo diálogo com a esposa sobre a natureza deste Ministério e como havia de conciliar esse serviço à Igreja com a profissão e a família. Ela aceitou com alegria e “tem sido sempre bênçãos”, explica Carlos Ramos que, quando soube do Jubileu dos Diáconos disse “que maravilha”, e faz questão de sublinhar o jubileu começou já em Cabo Verde com a preparação e continuou durante a viagem através do encontro entre os Diáconos da sua Diocese e os de Mindelo com troca de experiências sobre o serviço que são chamados a desempenhar na Igreja.

O Diácono Permanente tem uma missão importante na Igreja

Se em Cabo Verde o Diaconado permanente foi introduzido há cerca de década e meia e vai-se consolidando, embora exija ainda muita pedagogia para os fiéis saberem distinguir as diversas ordens hierárquicas na Igreja (diaconal, presbiteral, episcopal) e compreender o papel de cada uma delas, nalguns países da África, este caminho ainda não foi iniciado. “Tem a ver com a história de cada país” - frisa José Brito, para o qual hoje os Diáconos permanentes em Cabo Verde são “muito mais acarinhados” do que antes e agradece à esposa por ter aceite que ele abraçasse esta missão, pois é um serviço de que a Igreja muito precisa.

Também o Carlos Ramos, sublinha a importância do Diaconado permanente e ambos põem em realce o desafio que é conciliar vida profissional, familiar e religiosa, pois não podem ter várias caras, uma para cada situação. É-se Diácono em qualquer situação - frisam e vão mesmo até considerar que não seria mau se o Estado também tivesse em conta o papel do serviço diaconal na construção duma sociedade sã e lhes facultasse alguma dispensa da profissão para isso.

De salientar que à margem dos eventos do Jubileu dos Diáconos, o grupo vindo de Cabo Verde participa, domingo 23 ao fim da tarde, da Celebração Eucarística na comunidade cabo-verdiana Nossa Senhora do Rosário (Tra-Noi), em Roma.