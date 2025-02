Os Bispos da Província de Ibadan reflectem sobre o Jubileu da Esperança no contexto da Nigéria

Os temas do Jubileu da Esperança, em particular questões prementes como o elevado custo de vida e a liderança transformadora, foram o foco de reflexão dos Bispos da Província Eclesiástica de Ibadan, na Nigéria, durante a sua plenária recentemente concluída. A Província de Ibadan compreende a Arquidiocese de Ibadan e as Dioceses de Ilorin, Ondo, Oyo, Ekiti e Osogbo.

Paul Samasumo - Cidade do Vaticano

Os Bispos da Província Eclesiástica de Ibadan afirmaram que a mensagem de esperança do Jubileu é bem-vinda e necessária. Os Bispos afirmam que os nigerianos são os que mais precisam de esperança no meio das actuais provações que a nação enfrenta. Os Bispos exortam os nigerianos a nunca perderem a esperança, apesar das dificuldades.

“O Santo Padre, o Papa Francisco, reafirmou o imperativo da esperança ao declarar 2025 como o Ano Jubilar da Esperança. Estes jubileus ocorrem de 25 em 25 anos e ajudam a centrar-se em temas que são centrais para a saúde da família humana. Com o tema: “Peregrinos da Esperança”, este Ano Jubilar da Esperança chama todos os filhos de Deus a tornarem-se peregrinos da Esperança, semeando Esperança num mundo que sofre os impactos da guerra, da insurreição, da crise climática, da pobreza e de outros vícios. Exortamos, pois, todos os nossos fiéis a agarrarem-se a essa Esperança que nunca desilude”, exortam os Bispos num comunicado.

Sem segurança alimentar, a esperança é difícil

Os Bispos afirmam que muitos agregados familiares na Nigéria estão a lutar para sobreviver atualmente. Dadas as actuais realidades económicas do país, a mensagem de esperança pode parecer improvável. Os prelados apelaram à estabilidade dos preços e da moeda.

“Um país que não consegue alimentar os seus cidadãos não vale a sua soberania. Isto é especialmente verdade para a Nigéria, que é rica em todos os recursos necessários para a suficiência alimentar. Sem alimentos para a população, é difícil incutir esperança e a produtividade diminui porque um povo com fome é um povo inquieto. Encorajamos o governo a envolver-se com especialistas e engenheiros sociais criativos para reduzir a taxa de fome na sociedade como um meio adicional de reforçar a esperança dos nossos cidadãos. É um desafio manter a Esperança em estômagos vazios”, afirmam os Bispos.

Os bispos com os fiéis

Outro obstáculo no caminho da Esperança entre os cidadãos da Nigéria, tal como identificado pelos Bispos, está relacionado com a necessidade urgente de uma liderança de qualidade a vários níveis da sociedade - não uma liderança qualquer, mas uma liderança transformadora.

“Para devolver a esperança a uma população tão deprimida, a Nigéria precisa urgentemente de uma liderança transformadora. É necessária uma formação em liderança intencional que incuta valores de integridade, serviço e coragem moral - uma liderança que não perca tempo valioso a lamentar os males da sociedade, mas que, em vez disso, tome medidas decisivas apoiadas pelo sacrifício pessoal para os resolver. Como Igreja, estamos empenhados em proporcionar e apoiar uma educação e programas transformadores que equipem e inspirem os nossos jovens com as ferramentas para liderar com integridade, reorientar os seus valores e dar prioridade ao trabalho árduo, à honestidade, à solidariedade e à compaixão em detrimento do materialismo grosseiro”, afirmaram os prelados.

Os meios de comunicação social como fornecedores de esperança

Outros assuntos abordados no comunicado dos Bispos de Ibadan incluem preocupações com a segurança pública. Os bispos tecem raros elogios aos líderes políticos da região que têm gerido “razoavelmente bem a situação de segurança nesta terra nos últimos anos”.

Os Bispos descrevem os meios de comunicação social como fornecedores de Esperança: “Os meios de comunicação social devem resistir à sua obsessão com as más notícias em detrimento de uma reportagem equilibrada que realce as coisas boas e más que acontecem na sociedade com igual paixão.”