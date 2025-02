Os bispos africanos apelam à oração e ao jejum face à escalada do conflito na RDC

Foto de ficheiro do executivo da SECAM em visita ao Ruanda para reuniões com a Igreja ruandesa em novembro de 2024

Os bispos de África pediram à comunidade do continente que se unisse num tríduo de oração e jejum, de 3 a 5 de março de 2025, para que a intervenção de Deus ponha fim aos conflitos em curso em algumas partes de África e para confortar os aflitos.

Por Ir. Jecinter Antoinette Okoth, FSSA

No meio da crescente violência e instabilidade na República Democrática do Congo (RDC), os bispos africanos apelaram aos cristãos do continente e das suas ilhas e a todas as pessoas de boa vontade para que se empenhem na oração e no jejum pela paz. O apelo surgiu no momento em que os rebeldes M23, apoiados pelo Ruanda, entraram em Bukavu, a segunda maior cidade do leste do Congo.

Numa declaração do Comité Permanente do Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagáscar (SECAM), após a sua primeira reunião ordinária anual em Accra, no Gana, os bispos condenam o derramamento de sangue que está a ocorrer devido aos ricos recursos de África. Salientam o poder da fé e da solidariedade para trazer esperança às pessoas afetadas pelo conflito.

“Sabemos que os ricos depósitos minerais de África, verdadeiramente uma fonte potencial de prosperidade, têm continuado a ser uma fonte de conflito. O desejo de controlar e de se apropriar destes recursos motiva nações poderosas e empresas multinacionais a financiar facções armadas em alguns países africanos como a República Democrática do Congo (RDC), Nigéria, Moçambique, Sudão, etc., perpetuando assim a violência, a deslocação e a instabilidade”, afirmam os bispos numa declaração divulgada na sexta-feira, 14, e assinada pelo presidente do SECAM, o Cardeal Fridolin Ambongo Besungu.

Apelo à oração

Um apelo à oração serve para nos lembrar da nossa necessidade de orientação divina, unidade e força. “Apelamos a todos os crentes para que dediquem tempo à oração, pedindo ao Senhor que ponha fim à guerra, que conforte os aflitos e que guie os nossos líderes no sentido da justiça e da reconciliação”, disse o Cardeal Ambongo em nome dos bispos. Os bispos convidam todas as dioceses, paróquias e comunidades religiosas de África a unirem-se num tríduo de oração e jejum, cada uma de acordo com os seus costumes e instalações locais, de 3 a 5 de março de 2025.

“Elevemos as nossas vozes a Deus em unidade, confiando que Ele ouve os clamores do seu povo, enquanto trabalhamos fervorosamente pela paz... Que o Senhor conceda a paz ao Congo Oriental e a todas as outras terras e regiões que sofrem com os conflitos”, apelam os bispos.

Não estais esquecidos

Os líderes religiosos continuam a ser solidários com as pessoas afectadas em várias partes do continente e recordam às vítimas que o seu sofrimento é visto, que as suas vozes são importantes e que a esperança não está perdida. Mesmo nos tempos mais sombrios, os actos de compaixão, a oração, o jejum e o apoio internacional servem como faróis de resiliência, que afirmam que ninguém está sozinho na luta pela paz e pela dignidade.

“Reconhecemos o imenso sofrimento que muitos dos nossos irmãos e irmãs estão a suportar devido a conflitos, violência, massacres e instabilidade em várias partes do nosso continente. A todos os que estão de luto e a sofrer, dizemos: “Não estais esquecidos”. A Igreja não vos abandonou. Estamos convosco, rezamos por vós e continuamos a apelar à justiça, à paz e à reconciliação”, afirmaram.

Ao dirigir-se àqueles que persistem na disputa pelos recursos de África, os líderes da Igreja fazem referência à mensagem do Papa Francisco no seu discurso de janeiro de 2023 em Kinshasa, RDC, e reafirmam: “Tirem as mãos da República Democrática do Congo! Tirem as mãos de África! Parem de sufocar África, ela não é uma mina para ser despojada ou um terreno para ser pilhado”.

Uma viagem de esperança em tempos conturbados

A viagem sagrada como peregrinos da esperança durante este Ano Jubilar é um apelo ao povo de Deus para que confie nas suas promessas e seja a luz para os outros. É um tempo para caminharmos juntos no espírito do Sínodo sobre a sinodalidade, carregando os fardos dos cansados, erguendo os quebrantados e acreditando que, no meio das provações, a graça de Deus continua a brilhar e a conduzir-nos para a renovação e a unidade.

Os bispos sublinham que são instrumentos de paz e que o povo de Deus “escolhe o diálogo em vez da divisão, o amor em vez do ódio e a esperança em vez do desespero”.

Na sua declaração, acrescentam: “Ninguém pode ficar sozinho; somos um só corpo em Cristo. Como pastores da Igreja em África, comprometemo-nos a reforçar as estruturas de comunhão e a assegurar que a Igreja continue a ser uma voz de verdade, justiça e esperança na nossa sociedade.”