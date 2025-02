Núncio aos Consagrados: “mostrar ao mundo que é possível viver na fraternidade”

Núncio Apostólico em Moçambique, Dom Luís Miguel Munõz Cárdaba, na Missa do Jubileu dos Consagrados

O Núncio Apostólico em Moçambique, Dom Luís Miguel Munõz Cárdaba, sublinhou na Missa da Festa da Apresentação do Senhor, na Beira, que o Consagrado deve mostrar ao mundo materialista e egoísta que é possível viver na fraternidade e humildade.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Dom Luís Miguel Munõz Cárdaba falava na homilia durante a Missa no domingo, 2 de fevereiro, por ocasião do Jubileu e 29º Dia Mundial da Vida Consagrada, evento que reuniu na Sé Catedral da Beira Consagradas e Consagrados de todo o país e decorreu sob o lema: “Peregrinos de Esperança no caminho da Paz”.

Consagradas e Consagrados na Sé Catedral da Beira, para o Jubileu da Vida Consagrada

Naquela celebração, o Núncio formulou 3 convites aos Consagrados e Consagradas, para que estes entrem plenamente na Porta Santa da Esperança, o primeiro, alimentar o amor, capaz de satisfazer e preencher a vocação. O convite à uma profecia que saiba reconhecer a sabedoria da debilidade, foi o segundo, e neste, Dom Luís explicou que a missão dos Consagrados é mostrar ao mundo materialista e egoísta que outra forma de viver é possível, na simplicidade, fraternidade e humildade.

No terceiro convite o presidente da celebração propôs uma renovação da esperança, a mesma esperança que faz do Consagrado um peregrino, rumo ao futuro melhor.

Já no final da Missa, o Presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Moçambique (CIRMO), Padre José Joaquim, sublinhou que a celebração jubilar da vida consagrada é também uma oportunidade para reconhecer o trabalho dos Consagrados em cenários difíceis, com destaque para violência, terrorismo e exclusão social.

Dom Luís Miguel Munõz Cárdaba presidiu à Missa do Jubileu das Consagradas e Consagrados, na Beira (Moçambique)

Refira-se que, concelebraram na Missa por ocasião do Jubileu da Vida Consagrada, o Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna, o Bispo Auxiliar, Dom António Constantino, o Presidente da CIRMO e vários sacerdotes. Além dos religiosos e religiosas provenientes de diferentes partes de Moçambique, participaram desta celebração que foi antecedida por uma peregrinação à Sé Catedral e palestra, autoridades governamentais e fiéis de várias paróquias.

Oiça aqui a reportagem e partilhe