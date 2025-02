Núncio apostólico em Moçambique D. Miguel Muñoz visita a Universidade Católica

Visita do Núncio Apostólico em Moçambique, Dom Luís Miguel Muñoz Cárdaba à UCM (Beira, Mozambico)

O Núncio Apostólico em Moçambique, Dom Luís Miguel Muñoz Cárdaba, visitou no último sábado (01/02) a UCM-Universidade Católica de Moçambique, concretamente a Reitoria da Universidade e as 3 Unidades Orgânicas da cidade da Beira, nomeadamente, as Faculdades de Ciências de Saúde, Economia e Gestão, e o Instituto de Educação à Distância (IED).

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Na companhia do Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna e do Bispo Auxiliar, Dom António Constantino, o Núncio manteve um encontro com a equipa reitoral, encabeçada pelo Reitor da UCM, o Professor Doutor Padre Filipe Sungo, onde participaram os Directores das Unidades orgânicas desta universidade na Beira.

Após o encontro, Dom Luís Miguel, fez uma visita guiada às Faculdades de Ciências de Saúde e Economia e Gestão, e o Instituto de Educação à Distância. No final da visita, o representante diplomático da Santa Sé em Moçambique, mostrou-se satisfeito com o que viu e apelou aos colaboradores da Universidade à conjugar a excelência académica com a identidade cristã católica.

Núncio Apostólico D. Luís Miguel Muñoz Cárdaba, acompanhado pelo Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna e o Bispo Auxiliar, Dom António Constantino.

Para o Reitor da UCM, a visita do Núncio Apostólico reforça a proximidade e a comunhão com a Igreja Católica, com vista à manutenção e promoção da identidade católica.

São valores que a Universidade Católica de Moçambique procura promover no seu processo formativo, para o efeito, esta assegura a formação integral do homem, uma formação que lhe permite defender os valores da justiça, da verdade e bem comum.

