NIGÉRIA - Sacerdote sequestrado

Um padre católico foi raptado ontem de manhã, 6 de fevereiro. Trata-se do Padre Cornellus Manzak Damulak, que estuda na Universidade Veritas, em Abuja, a capital federal.

Vatican News com Agência Fides

De acordo com a diocese de Shendam, à qual o padre pertence, “o P. Damulak foi capturado na madrugada de 6 de fevereiro, na sua residência em Zuma 2, no Conselho da Área de Bwari, no Território da Capital Federal”.

“Apelamos a todos os fiéis de Cristo e a todas as pessoas de boa vontade para que rezem pela sua rápida e segura libertação das mãos dos seus captores. Confiamos o nosso irmão, Padre Cornelius Manzak Damulak, à intercessão materna da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, e de todos os santos, para que o mantenham forte e o tragam de volta para nós”, conclui a nota diocesana.

A diocese de Shendam é sufragânea da diocese de Jos, no Estado de Plateau, no centro da Nigéria.

A zona de Bwari, onde o padre foi raptado, é uma das zonas mais afetadas pelo fenómeno dos raptos. Muitos habitantes da zona, especialmente agricultores, foram raptados e foram exigidas grandes somas de dinheiro para a sua libertação.

A forma como o padre foi raptado, capturado por bandidos que o atacaram na sua casa, também não é nova. No final de janeiro, uma família inteira foi raptada por bandidos armados com Kalashnikovs que atacaram a sua casa em Chikakore, uma cidade nos arredores de Kubwa (também na zona de Bwari), a cerca de 30 quilómetros do centro de Abuja.