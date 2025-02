NIGÉRIA - O padre Damulak escapa dos seus raptores

Padre Cornelius Manzak Damulak, o sacerdote seqüestrado em 6 de fevereiro conseguiu escapar das mãos dos seqüestradores.

Vatican News com Agência Fides

Segundo a polícia do Estado do Níger (centro da Nigéria), o sacerdote conseguiu libertar-se na noite de 13 de fevereiro e foi resgatado na manhã seguinte por uma patrulha policial. “No dia 14 de fevereiro, por volta do meio-dia, uma patrulha da polícia da divisão de Chanchaga encontrou uma pessoa a vaguear ao longo da autoestrada Pogo-Paiko, tendo sido imediatamente resgatada”, diz uma nota do comando da polícia. “Durante o interrogatório, a pessoa foi identificada como Cornelius Damulak, 36 anos e estudante da Universidade Veritas em Abuja.”

A declaração da polícia prossegue dizendo que “a vítima foi raptada da sua residência em Bwari, Abuja, na quinta-feira, 6 de fevereiro, por volta das 5 da manhã, e foi levada de uma floresta para outra. Felizmente, o Padre Damulak conseguiu escapar aos raptores a 13 de fevereiro, encontrando-se ao longo da autoestrada Pogo-Paiko, em Minna, e, após uma longa caminhada, foi resgatado por uma das nossas patrulhas”.

O Padre Damulak pertence ao clero da diocese de Shendam, no Estado de Plateau (centro da Nigéria), mas estava a estudar na capital federal, Abuja, na área metropolitana de onde foi raptado.