Dom António Constantino, Bispo Auxiliar da Beira (Moçambique), na Missa de tomada de posse do Padre Suade José Suade como Pároco da Sagrada Família, na Beira

Moçambique. Padre Suade empossado como pároco da Sagrada Família na Beira

No dia em que a Igreja celebrou o Domingo da Palavra de Deus, (26/01) os fiéis da Paróquia da Sagrada Família na Arquidiocese da Beira, testemunharam a tomada de posse do novo pároco, o Padre Suade José Suade e do vigário paroquial, Padre Fijamo Manuel.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique A celebração eucarística foi presidida por Dom António Costantino, bispo auxiliar da Beira. Em sua homilia, o Prelado disse aos padres empossados que o seu primeiro dever é, anunciar a palavra de Deus com fidelidade. Aos sacerdotes que estiveram em serviço pastoral na paróquia da Sagrada Família, Dom Constantino agradeceu pelo tempo em missão. Colaboração, foi a palavra que ficou patente nos apelos aos paroquianos e à nova equipe, lembrando que a Paróquia é um corpo vivo, onde cada um tem uma missão. Dom António Constantino, Bispo Auxiliar da Beira, e os Padres Suade José Suade e Fijamo Manuel Os empossados agradeceram pela confiança depositada tendo em vista a materialização do trabalho pastoral. Os agradecimentos foram extensivos aos seus antecessores e todos aderiram à celebração. Na continuidade da sua alocução, mostraram-se conscientes dos desafios, por isso pediram participação dos fiéis na busca conjunta de soluções. Em representação dos fiéis, o Conselho Paroquial, também reconheceu os desafios existentes e manifestou a sua disponibilidade em colaborar com a nova equipe, destacando ainda suas expectativas. Agradecimentos à equipa cessante, não faltaram na mensagem dos fiéis da Sagrada Família. De referir que o novo Pároco, o Padre Suade José Suade, era até a data da sua nomeação, Vigário da Paróquia São José – Munhava, enquanto o sacerdote empossado Vigário, Padre Fijamo Manuel, esteve na Missão e Paróquia de São José, em Estaquinha.