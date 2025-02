Moçambique. Instituição de leitores e acólitos marca o Domingo da Palavra de Deus na Beira

Instituição de Leitores e Acólitos na Beira (Moçambique) (Rogério Maduca, Radio Pax (Moçambique))

Rogério Maduca – Beira, Moçambique A Igreja Católica em todo mundo celebrou no dia 26 de janeiro, o VI Domingo da Palavra de Deus, evento instituído pelo Papa Francisco em 2019. Na Arquidiocese da Beira, nesta celebração 10 seminaristas foram instituídos nos ministérios de leitorado (05) e acolitado (05), ocasião que também juntou membros dos grupos bíblicos de diferentes paróquias em comemoração do seu Jubileu, no âmbito do ano Santo. A missa foi presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zuanna, durante a homilia, lembrou que o Ano Santo é um tempo favorável para pôr de lado todas as injustiças e tudo o que cria divisão entre as pessoas. Nesta missa em que alem da instituição dos ministérios do acolitado e leitorado, também foi dedicada ao Jubileu dos leitores, o Prelado explicou que, é responsabilidade do leitor ajudar no entendimento da palavra de Deus. No final da missa, o representante dos seminaristas instituídos, disse que o grupo está ciente e consciente das responsabilidades que o ministério carrega. Antes da celebração eucarística, leitores de diferentes paróquias participaram de uma catequese ministrada pelo Padre Marcos Mubango, e de seguida, em procissão atravessaram a Porta Santa.