Igreja no Burkina Faso perde dois catequistas

No Burkina Faso, dois catequistas foram mortos, numa emboscada, em finais de janeiro, quando voltavam de um curso de formação. Foi a 25 de janeiro. Eram da Paróquia de Ouakara. A polícia está a investigar sobre o caso.

Vatican News (com Fides)

Dor, lágrimas e orações. A Diocese de Dédougou, no Burkina Faso, lamenta o assassinato de dois catequistas, mortos quando regressavam de um curso de formação. Os fatos remontam a sábado, 25 de janeiro.

Segundo fontes da Diocese de Dédougou, citadas pela Agência Fides, os dois catequistas, Mathias Zongo e Christian Tientga, viajavam de motocicleta. Com eles, a bordo de outra moto, estavam outros dois catequistas. Todos pertencentes à Paróquia de Ouakara, os quatro agentes pastorais terão sido atacados por um grupo de homens armados quando se encontravam perto da cidade de Bondokuy. Os dois catequistas sobreviventes conseguiram escapar, refugiando-se na floresta. Depois de alertado, o pároco, encontrou os corpos sem vida das duas vítimas. Quando o padre chegou, os policiais já estavam no local do crime e abriram investigação.

Nos últimos dias, os corpos dos dois catequistas foram devolvidos às suas famílias (um era pai de três filhos, o outro de sete) e as exéquias tiveram lugar no último fim de semana.

A polícia, que continua a investigar os factos, anunciou que o que aconteceu no final de janeiro é a quarta emboscada mortal ocorrida em pouco tempo no mesmo local. Em todo Burkina Faso há desde há algum tempo para cá uma escalada de violência, alimentada também pela presença de grupos jihadistas, o que já levou a cerca de dois milhões de deslocados internos.