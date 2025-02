EGIPTO - a igreja é um lugar de acolhimento para os carenciados

Durante estes dias, a Igreja Copta celebra o profeta Jonas. Uma festa muito sentida, caracterizada por três dias de oração e jejum, que os prepara para o tempo da Quaresma.

Vatican News com agência fides

Anselmo Fabiano é um jovem missionário da Sociedade das Missões Africanas (SMA) que chegou em setembro passado à casa das SMA no distrito de Shoubra. Há mais de um mês está na aldeia de Kom Ghareeb, no coração do interior do Egito, onde permanecerá durante os próximos cinco meses.

“Aqui os dias correm depressa neste inverno quente e ensolarado, onde a neve e a chuva são apenas uma lembrança distante”, diz o jovem. Nestas semanas fiz muitas experiências e pude saborear a beleza de uma comunidade jovem, entusiasta na fé e muito dinâmica. Estou impressionado com o afeto e a generosidade desta gente simples, mas com um grande coração. Cada vez que passo pelas ruas da aldeia, quando as crianças me vêem, começam a gritar, correm para mim para me cumprimentar, para me convidar para brincar ou para comermos juntos. São muito curiosas e interessadas, querem saber e fazem muitas perguntas. Sinto-me como um deles e tento, à minha maneira, ser uma testemunha autêntica do Evangelho.”

“Seriam tantas as experiências a contar: casamentos, primeiras comunhões, tantas visitas a casas de pessoas, funerais, experiências com jovens e crianças. Entre elas, gosto de recordar três pequenos episódios. O primeiro está relacionado com a Eucaristia. Aqui, a missa é celebrada com pão fermentado que é preparado no sábado à tarde por um grupo de crianças e jovens com a ajuda de um adulto. É bonito poder viver esta experiência com eles, uma experiência de fé e de vida, onde o serviço se torna oração. A alegria e o entusiasmo com que me ensinam a fazer o pão, guardo-os como um dom precioso. E depois, aquele aroma do pão que, partido no altar, se torna o corpo de Jesus, comove-me sempre.”

“O segundo episódio”, continua o missionário, ‘posso chamar-lhe os ’filhos da paróquia'. De facto, há famílias muito pobres que vivem aqui à volta da igreja, com situações humanas muito complicadas e dramáticas. As crianças, posso dizer, encontraram a sua segunda casa na paróquia copta com o seu pároco Abuna Iusif. Passam os dias depois da escola aqui na praça da igreja. O pároco convida-os a comerem juntos e, muitas vezes, a nossa mesa torna-se um ponto de encontro de jovens e idosos. Mesmo quando há casamentos ou festas, vêmo-los descalços ou com chinelos gastos, ali ao lado dos noivos ou com os convidados todos bem vestidos. Enche-me de alegria saber que a Igreja é um lugar de acolhimento para os mais jovens e os mais necessitados.”

Finalmente, o terceiro episódio, posso chamar-lhe o “fogo da hospitalidade”. Todos os dias estamos empenhados em visitar as famílias da aldeia, uma experiência maravilhosa para encontrar pessoas nas suas casas, para conhecer as suas vidas, feitas de alegrias e dificuldades, mas sobretudo para tocar a sua fé autêntica e profunda. Muitas vezes as visitas duram até depois do pôr do sol, e depois continuamos à volta da fogueira, com um copo de chá ou café quente, para nos abrigarmos do vento frio do deserto. E não importa o cheiro a fumo ou o cansaço que se faz sentir, mas a alegria de estarmos juntos e podermos rezar, acende e alimenta o fogo da fé”, conclui Anselmo.