D. António Jaca: “Num mundo virado para sistemas de morte e guerras, comunicar a esperança”

O mundo de hoje é muito virado para a depressão, para sistemas de morte, para guerras, para a desilusão: levemos a esperança e façamos com que a nossa presença como cristãos seja uma presença viva, porque a esperança cristã ajuda o mundo a ser melhor, disse em entrevista à Rádio Vaticano- Vaticano News, o Bispo de Benguela, em Angola, Dom António Francisco Jaca.

P. Bernardo Suate – Cidade do Vaticano

Falando em recente entrevista, Dom António Jaca, que também é Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), falou da sua participação no Jubileu da Comunicação e na Conferência internacional dos comunicadores institucionais católicos, organizada pelo Dicastério para a Comunicação, “uma experiência muito interessante, sobretudo o encontro com o Santo Padre, sublinhou o prelado.

Comunicação deve criar pontes e não divisão, unir e não criar conflitos

Para o Bispo de Benguela, a comunicação está bem no centro de tudo o que vai ser feito durante o jubileu, “não só para dar voz e vida a tudo aquilo que a Igreja vai viver ao longo deste ano jubilar, mas também para responsabilizar os comunicadores cristãos para que a sua ação seja para promover o diálogo, a união e dar esperança. Não se trata apenas de optimismo, mas de esperança, para dizer ao mundo que apesar de tudo, de tantas dificuldades, há motivos de esperar, disse Dom Jaca enfatizando que a comunicação deve ser “boa nova e criar pontes, e não divisão, unir e não provocar conflitos ou guerras”.

E, citando o Papa Francisco, o Bispo de Benguela comparou o mundo de hoje à Torre de Babel, onde todos falam e ninguém se entende, para reiterar a importância de criar sinergias, criar comunhão, semear esperança, dar ao mundo motivos de esperança e dizer que podemos viver no mundo melhor, sem guerras e conflitos, com respeito pelos direitos de cada um.

Jornalistas responsabilizados na construção da paz

Responsabilização é, pois, a palavra-chave para o prelado angolano, ou seja, que os comunicadores sejam realmente comunicadores, que criem comunhão – “esta é a mensagem a transmitir aos nossos jornalistas, cristãos e não cristãos, esta a missão que têm, de serem construtores de paz”.

Todos envolvidos para continuar a esperar e construir um País melhor

Em seguida, Dom António Jaca observou que o jubileu da esperança coincide com o jubileu dos 50 anos de independência de Angola. À euforia dos primeiros anos e o sonho por uma Angola melhor, disse, seguiu-se a desilusão exacerbada pela crise económica que está afetando quase todos os setores da vida da nação. “Nestes momentos em que as pessoas estão a baixar os braços e parece não haver um horizonte, é necessário semear esperança, e fazer com que todos se envolvam para salvar o país, exortou Dom Jaca.

O também Presidente da Comissão das Comunicações sociais na Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) falou igualmente do indulto que as autoridades angolanas concederam a alguns prisioneiros no final do ano passado – “um gesto muito positivo, reiterou o Prelado, na esperança, porém, que também “haja, ao longo deste ano, outros gestos que vão no sentido do perdão dos que estiverem em conflito com a lei”. E Dom Jaca referiu-se não apenas à dívida que a Angola tem e ao perdão da dívida do continente africano, mas também do perdão a nível interno, de empresas que vão morrendo porque estão endividadas, e da dívida do Estado para com muitas empresas.

Dar esperança aos jovens força produtiva da sociedade

Dom Jaca também falou das prisões cheias de jovens no seu País, para reafirmar que é preciso dar esperança aos jovens, pois eles são uma força produtiva e devem estar ocupados em atividades úteis para a sociedade. E a Igreja, de modo particular através da Comissão de Justiça e Paz, deverá ter iniciativas que promovam este esforço pela justiça, sem esquecer a justiça nos tribunais e a necessidade de assegurar a independência dos tribunais.

Diálogo melhor caminho para a paz em Moçambique

A Igreja em Angola dedicou três dias de oração pela paz em Moçambique, e Dom Jaca quis deixar uma mensagem de esperança também para aquele povo irmão. “De facto, enfatizou, a situação nos preocupa e somos solidários com o povo de Moçambique e desejosos para que se procurem caminhos de diálogo, pois o diálogo é sempre o melhor caminho para paz e para harmonia social; que possamos todos ser promotores da verdade, e comunicar com verdade, porque a verdade nos liberta: esta é a nossa mensagem, que é também de esperança, aos nossos irmãos de Moçambique – concluiu dizendo Dom Jaca.

