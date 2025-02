Dada Masilo - Inovação, recriação e ativismo

Era bailarina e coreógrafa. Nascera em Soweto, na África do Sul, em 1985. Em 20 anos de carreira deixou a marca da fusão entre o balé clássico e tradições africanas. A sua última obra foi “Sacrifice” que veio juntar-se a outras que lhe granjearam prestigiosos prémios . Faleceu, repentinamente, a 29 de dezembro de 2024. Estava a trabalhar numa nova obra, desta vez a solo. Em sua homenagem repropomos, em vésperas do Jubileu dos Artistas, a entrevista que nos concedera em 2021.

Dulce Araújo - Vatican News

Dada Masilo fora uma das convidadas à XXXVI edição de Roma Europa Festival, promovido pela Fundação Romaeuropa. Fora em novembro de 2021. Ela apresentara a obra "Sacrifice" baseada na "Sagração da Primavera " da coreógrafa alemã Pina Bauch e na dança tradicional Twana do Botswana. A particularidade de Dada Masilo era, de facto, a fusão de clássicos do balé com a cultura africana. Foi o que fez também em obras como "Romeu e Julieta", "Giselle" e o "Lago dos Cisnes" .

Nessa altura, dedicáramos a emissão "África em Clave Feminina" de 22/11/2021 a ela e a esse espetáculo que muito agradara aos espetadores, alguns dos quais abordados no fim da quermesse.

Embora não viesse duma família de artistas, Dada seguiu desde pequena a sua vocação pela dança, na qual se formou em importantes escolas tanto na África do Sul, como noutras partes do mundo. A crónica de Filinto Elísio (Rosa de Porcelana Editora) nessa emissão dava conta disso.

Na entrevista que nos concedera, Dada sublinhava que gostava de desafios, e foi nesta ótica que abraçou também a coreografia, inicialmente muito difícil para ela, mas o seu intento foi sempre fundir técnicas diferentes de dança dando origem a novas dinâmicas, a seu ver muito interessantes.

Nessa entrevista explicou também o que quis obter com a obra "Sacrifice" e as técnicas que utilizou, inclusive a música.

Ao saber, com tristeza, da sua morte, não podíamos deixar de homenageá-la no programa "África em Clave Cultural: personagens e eventos" desta semana (13/2/25), precisamente em vésperas do Jubileu dos Artistas (15-18/2/25) no âmbito do Grande Jubileu da Esperança que a Igreja Católica está a viver, e pensar que ela poderia muito bem ser um dos cerca de dez mil artistas inscritos para este Jubileu. Mas fica o seu legado que contribuirá certamente para alimentar a Esperança numa África em caminho para criar pontes culturais e humanas como ela gostava de fazer com as suas fusões na arte da dança. Faleceu, depois de uma breve doença, quando já tinha em preparação uma nova obra artística.

Dada Masilo (centro) em Roma em 2017 ao apresentar a obra ""Giselle" no Teatro Olímpio. Do lado direito, Linda Bordoni, jornalista sul-africana da Rádio Vaticano.

Aqui a emissão de 22/11/2021 sobre a Dada Masilo e Dorothee Munyaneza (do Ruanda) que participara também no Roma Europa Festival com o espectáculo "Mailles" (Malhas).

