Capelania congolesa em Roma antes da Missa pela Paz na República Democrática do Congo no domingo, 16 de fevereiro de 2025

Congoleses em Roma reúnem-se para apelar à paz na RDC

Uma missa pela paz na República Democrática do Congo foi celebrada no domingo, 16 de fevereiro de 2025, na capelania congolesa em Roma. Muitos congoleses, bem como nacionais de vários países, rezaram pelo fim dos combates nas províncias do Kivu Norte e do Kivu Sul, invadidas pelo grupo armado M23, com o apoio do Ruanda, e que já causaram mais de 3.000 mortos. Na sua homilia, o capelão Padre Tshimanga apelou à responsabilidade dos seus compatriotas e da comunidade internacional.

Stanislas Kambashi, SJ – Roma “Caros irmãos e irmãs, reunimo-nos para rezar e chorar os nossos mortos”, disse o capelão da capelania congolesa em Roma no início da celebração. “Em poucos dias, mais de 3.000 pessoas morreram no nosso país”, lamentou o Padre Roger Balowe Tshimanga, que presidiu à Eucaristia. Celebrada no rito congolês e em três línguas - lingala, francês e italiano - a Missa contou com a participação de muitos congoleses e nacionais de outros países. A “Paz na RD Congo” esteve no centro desta celebração, a pedido dos embaixadores congoleses em Itália, Paul Emile Tshinga, e na Santa Sé, Deogratias Ndagano, que também estiveram presentes. Durante a celebração, o Padre Tshimanga recordou a situação atual do país centro-africano, especialmente no leste, onde duas cidades - Goma e Bukavu - e várias vilas caíram nas mãos do grupo armado M23, apoiado pelo Ruanda. Todos os congoleses estão preocupados com o que se passa no seu país Hoje, sublinhou o capelão, todos os congoleses estão preocupados com o que se passa no seu país. Alguns olham para os mortos e para os numerosos cadáveres espalhados pelas ruas, outros lutam ou denunciam, outros ainda estão envolvidos em negociações diplomáticas ou procuram qualquer tipo de solução. Por isso, na oração, confiamos o Congo a Deus, que é o Senhor dos exércitos e que pode trazer a vitória”, continuou o Padre Carmelita Descalço. E na nossa oração, perguntamos a Deus “o que é que o Congo fez para merecer tal destino, uma tragédia que dura há décadas”. Formação de uma consciência nacional congolesa Na sua homilia, o Padre Tshimanga apelou aos seus camaradas para que assumissem a responsabilidade. É verdade que a RDC, por causa das suas muitas riquezas, sempre foi vítima de uma conspiração internacional”, disse o padre congolês. O facto é que sempre foram utilizados “um ou dois congoleses” que estão dispostos a sacrificar os seus irmãos e irmãs pelos seus próprios interesses egoístas. Por isso, convidou os seus compatriotas a “interrogar a sua consciência sobre o que está a acontecer” ao seu país, sublinhando a necessidade de “trabalhar a consciência dos congoleses, para formar uma verdadeira consciência nacional”. Condenou o comportamento de alguns que se enriquecem à custa do sofrimento dos seus compatriotas, tornando-se por vezes cúmplices dos seus inimigos. “Um pequeno número de pessoas concentra nas suas mãos uma grande quantidade de riqueza, enquanto os seus irmãos e irmãs sofrem. São os ricos que são infelizes”, disse o padre congolês, referindo-se ao Evangelho deste sexto Domingo do Tempo Comum. Proteger, defender e ser o guardião da RDC Perante as muitas tragédias que se abateram sobre a RDC nos últimos trinta anos, o Padre Tshimanga sublinhou a necessidade de cada congolês proteger, defender e ser o guardião do seu país. Alertou contra a retórica divisionista numa altura em que a unidade é necessária para repelir o inimigo. Deplorou certas declarações que incitam ao ódio tribal, a utilização da Palavra de Deus para fins mesquinhos e a proliferação de igrejas sem qualquer impacto positivo na vida das pessoas. O silêncio é cumplicidade O capelão concluiu a sua homilia criticando a atitude da comunidade internacional, que “não vai além das palavras” sobre o drama que se desenrola no Congo. Embora se conheçam os agressores e os seus cúmplices multinacionais, graças às investigações efectuadas, as condenações não são seguidas de sanções ou de qualquer outra ação concreta. Alguns países mantêm-se simplesmente em silêncio, “um silêncio que raia a cumplicidade”. O Padre Tshimanga condenou também “os meios de comunicação social que permanecem em silêncio sobre o que está a acontecer na RDC ou que distorcem a verdade revelada pelas investigações”. 16 de fevereiro, uma data histórica na RDC Na República Democrática do Congo, o dia 16 de fevereiro é também uma data histórica, que recorda a marcha cristã de 1992 para exigir a reabertura da Conferência Nacional Soberana, aberta em Kinshasa a 7 de fevereiro de 1991 e encerrada a 19 de janeiro de 1992 pelo primeiro-ministro de Mobutu, Nguz-a-Karl-i-Bond. O objetivo deste fórum nacional era “preparar o caminho para a democracia”. Por iniciativa do Comité laïc de Coordination, uma associação de leigos católicos, milhares de congoleses saíram à rua para uma marcha pacífica denominada “Marcha da Esperança”. Os congoleses de Roma apoiam sempre os seus compatriotas, seja qual for a situação ou o acontecimento que o seu país esteja a atravessar. No dia 10 de março de 2024, organizaram uma missa, seguida de uma marcha que terminou na Praça de São Pedro, para denunciar os massacres da população, a pilhagem dos recursos mineiros, a guerra e a instabilidade crónica no Leste do seu país e a indiferença e o silêncio da comunidade internacional. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui