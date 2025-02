Feira das Vocações na Diocese de Mindelo, em Cabo Verde

Cabo Verde: I edição da Feira das Vocações na Diocese de Mindelo

Enquadrado no mês de oração pelas vocações, o Seminário Cristo Bom Pastor, na ilha de São Vicente, organizou, com diversos parceiros, uma tarde com muita animação à volta das vocações, em que participaram crianças da catequese, acompanhadas pelos seus catequistas e pais, adolescentes, jovens e adultos.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde A Feira decorreu no sábado dia 25 de Janeiro com centenas de fiéis e curiosos, na Praça Dom Luís, na cidade do Mindelo. Conforme os responsáveis a finalidade foi promover as diversas vocações na Igreja local. Crianças participam da Feira das Vocações Tudo decorreu na normalidade para o objetivo proposto, registou o Reitor do Seminário, num balanço preliminar. Oiça População visita a Feira das Vocações A Feira contou com a participação de 12 stands representando diferentes carismas e vocações, como o sacerdócio, a vida religiosa e a vida laical. Cada stand tinha disponível material informativo, testemunhos de vocacionados e oportunidade de diálogo. O evento contou ainda com a presença do Bispo de Mindelo, Dom Ildo Fortes que participou numa conversa aberta sobre as diversas vocações na Igreja. Conhecer as vocações pelo valor que têm para a sociedade é fundamental, assegurou o responsável evocando a conversa do Bispo. Ao referir à falta de vocações, o Padre José Mário disse que a Igreja em Cabo Verde não está mal, mas vai contunuar a trabalhar para que haja mais e diversas vocações. Oiça Para além dos stands, a iniciativa vocacional contou com diversas actividades, teatro, música, dança, mensagens vocacionais, atuações dos grupos musicais das 3 paróquias da ilha. Cartaz da Feira com o lema do encontro "Há vários caminhos, mas a mesma meta: CRISTO", foi o lema do evento. A Feira das Vocações não ocorreu só na ilha de São Vicente, mas, um pouco por todas as paróquias da Diocese ao longo do mês. O balanço geral está marcado para o dia 7 de Fevereiro com uma celebração Eucarística e um jantar convívio, nas imstalações do Seminário Cristo Bom Pastor.

