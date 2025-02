Escuteiros Católicos de Cabo Verde

Cabo Verde - Corpo dos Escuteiros Católicos olha para o futuro

O Corpo dos Escuteiros Católicos de Cabo Verde (CEC-CV) esteve reunido nos dias 18 e 19 de janeiro, na cidade da Praia, ilha de Santiago, no seu VI Conselho Nacional para avaliação do caminho percorrido (2019-23) e definir novas metas a serem atingidas (2024-27). A iniciativa acontece a cada quatro anos e reuniu, no Estádio Nacional, cerca de uma centena de dirigentes e delegados das ilhas, onde há agrupamentos.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde A chefe da Junta Nacional, Zezinha Alfama fala dos temas gerais tratados no encontro considerado importante. Tempo ainda de aprovação de relatórios de contas, actividades e actualização de novas condutas do Movimento. Oiça Um encontro que no dizer da responsável, ultrapassou as expectativas. Neste momento se prepara os 25 anos do CEC-CV e o Acampamento Nacional dos Esciteiros. Oiça Jovens escuteiros Festival da juventude, exposições e outras actividades estão a ser ultimadas para a celebração dos 25 anos do CEC-CV, durante a qual duas figuras de destaque terão homenagem póstuma: O antigo Bispo da Diocese de Santiago Dom Paulino Livramento Évora e Amilcar Cabral. Quanto a Manuais já estão no formato digital, garante Zezinha Alfama. Oiça Um dos momentos do encontro de avaliação e projeção no futuro Membros da Mesa do Conselho Nacional, da Junta Nacional e das Chefias (Junta, Mesa e Conselho Fiscal e jurisdicional) da Junta Regional Santiago Sul e Maio estiveram reunidos em Dezembro de 2024 para preparar toda a logística deste evento. CEC-CV é uma Associação de juventude, sem fins lucrativos com mais de três mil membros e mais de trezentos dirigentes. Os numerosos escuteiros católicos de Cabo Verde