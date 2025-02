Cabo Verde - acampamento regional para responsáveis de escuteiro

Na Diocese de Santiago, cerca de 100 dirigentes escutistas das regiões Santiago Sul e Maio e Santiago Norte do Corpo de Escutismo Católico de Cabo Verde (CEC-CV) estiveram reunidos de 14 a 16 de fevereiro, na Paróquia de Santo Amaro Abade, em Tarrafal ilha de Santiago onde participaram no Acampamento Regional de Dirigentes (ACAMPARE).

Rádio Nova de Maria

Este encontro teve como principal objetivo capacitar e preparar os dirigentes para dois grandes eventos escutistas que terão lugar ainda este ano, nomeadamente o Acampamento Regional de Escuteiros (ACRES) e o Campo Nacional de Escutas (CANAES).

Para a Rádio Nova de Maria, o instrutor regional da Junta Regional de Santiago Sul e Maio da CEC- CV, Yannick Araújo, avalia esta II Edição de positiva.

Cabo Verde - acampamento regional para responsáveis de escuteiros

A iniciativa que faz parte do sistema formativo do Corpo de Escutismo Católico de Cabo Verde (CEC-CV), teve como principal objetivo capacitar os dirigentes para melhor desempenharem seu papel de liderança junto dos escuteiros.

O programa do acampamento incluiu a cerimónia oficial de abertura, momentos de formação prática em técnicas escutistas, eucaristia e ainda diversas atividades específicas para cada secção, todas alinhadas com o 1º Projeto Educativo do CEC-CV.

O próximo ACAMPARE vai acontecer em 2029, altura do 29º aniversário do CEC-CV.