Bispo de Mindelo: Jubileu tempo de reconciliação

A Diocese de Mindelo vai fomentar dinâmicas nas cinco Igrejas Jubilares segundo o Decreto emanado da Cúria Diocesana assegura o prelado de forma que aqueles que aí acorrerem em peregrinação e oração, possam ser acolhidos, participar na Eucaristia e ser atendidos em Confissão, atendendo à realidade geográfica e para o bem dos fiéis das diversas ilhas.

Dom Ildo Fortes afirma que as actividades irão decorrer em três ritmos e de acordo com as iniciativas de cada Vigararia em colaboração com as paróquias.

As Igrejas Jubilares decretadas pela Diocese de Mindelo são: Pró-Catedral Nossa Senhora da Luz – Vigararia da ilha de São Vicente, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário – Vigararia da ilha de Santo Antão, o Santuário de Nossa Senhora do Sameiro de Monte Cintinha – Vigararia da ilha de São Nicolau, a Igreja de Santa Isabel (ilha de Boa Vista) – Vigararia de Sal e Boavista e a Igreja de Nossa Senhora das Dores (Ilha do Sal) – Vigararia de Sal e Boavista.

Para elas, os fiéis, hão-de peregrinar com esperança e confiança para obterem as graças e as indulgências próprias do ano jubilar durante o Ano Santo da Redenção. Elas têm um significado especial, representando um caminho de fé e renovação espiritual, diz o Documento Diocesano.

O Decreto da Cúria Diocesana assinado por Dom Ildo Fortes e o Padre José Mário Moreira, Chanceler da Cúria, foi publicado no dia 29 de dezembro de 2024, Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, abertura do Ano Jubilar na Diocese.