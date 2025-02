Bispo de Mindelo: “Cabo Verde precisa redefinir prioridades”.

Dom Ildo Fortes considerou segunda feira, 17 de Fevereiro na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente que Cabo Verde precisa ter uma política séria de pensar quais são as prioridades da população, emagrecer a máquina do Estado e canalizar os investimentos para os mais carenciados. O País vive um desequilíbrio ao nível da justiça social, argumentou.

O prelado de Mindelo teceu estas considerações durante um colectivo de imprensa, no Mindelo, para abordar a realidade social e eclesial vivenciada junto da população de São Vicente, sobretudo a mais carenciada, durante as três semanas de visita pastoral que realizou ás três paróquias na ilha.

Dom Ildo Fortes durante uma reunião

Segundo Dom Ildo Fortes, em Cabo Verde parece ser um tabu as pessoas falarem da fome, mas afirmou que a fome é uma realidade constatada por ele, durante a visita pastoral. O Bispo defende mais justiça e equilíbrio social para fazer face à pobreza "gritante", em São Vicente.

Dom Ildo Fortes em visita pastoral

Para o bispo do Mindelo é preciso que o Governo, as Igrejas, as Instituições se envergonhem da situação em que as pessoas se encontrem. Dom Ildo reuniu Grupos, Associações, Movimentos Paroquiais, onde ouviu as necessidades e anseios dos fiéis, deu orientações pastorais, conselhos e instruções. Insistiu na comunhão, unidade e compromisso com a evangelização.

Dom Ildo Fortes em visita pastoral a Midelo

O bispo do Mindelo anunciou ainda vários projectos de apoio aos jovens, idosos e outras camadas mais vulneráveis da população em parceria com as instituições.

Nos próximos cinco anos, o Bispo espera visitar as restantes 11 paróquias.

A Eucaristia de encerramento foi presidida pelo Bispo Dom Ildo Fortes, concelebrada por 10 padres da Vigararia da ilha de São Vicente e mais um de Guatemala que por estes dias visita a Diocese de Mindelo e decorreu no Domingo 16 de Fevereiro, no pavilhão da Escola Secundária Jorge Barbosa, numa missa única na ilha que contou com centenas de fiéis das três paróquias da ilha de São Vicente (Paróquias de Santo António, de São Vicente e de Nossa Senhora da Luz), seguida de almoço e convívio.