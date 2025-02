O Comissário da União Africana para os Assuntos Políticos, a Paz e a Segurança explica a sua posição sobre os conflitos em curso no continente na 38.ª Cimeira da União Africana (AFP) (AFP or licensors)

Aumenta a preocupação com a continuação dos combates no Sudão

Nos seus apelos à paz no Angelus, o Papa Francisco rezou pelos países que enfrentam a violência, em particular a devastadora guerra civil no Sudão.

Por Nathan Morley Os líderes africanos alertaram para os combates em curso no Sudão. Na 38ª Cimeira da União Africana em Adis Abeba, Etiópia, os líderes apelaram ao fim da violência e à distribuição de ajuda humanitária a milhões de pessoas. Nas últimas semanas, o conflito intensificou-se com os bombardeamentos, os ataques aéreos e os ataques de drones que continuam a atingir as zonas povoadas. No discurso proferido durante o evento na Etiópia, o Secretário-Geral da ONU descreveu a situação como uma catástrofe de escala e brutalidade impressionantes e alertou para o facto de estar a alastrar cada vez mais à região. A brutal guerra civil do Sudão aproxima-se do seu terceiro ano, deixando um legado de fome, deslocação maciça da população e insegurança crónica. Refugiados sudaneses esperam a sua vez para obter água potável de um charco lamacento, à medida que aumenta a escassez de água e as doenças resultantes da água contaminada De facto, cerca de 30,4 milhões de pessoas - mais de dois terços da população total - necessitam de assistência, desde cuidados de saúde a alimentos e outras formas de apoio humanitário. Os combates conduziram a um colapso económico, fazendo disparar os preços dos alimentos, da gasolina e de outros bens de primeira necessidade, colocando-os fora do alcance do cidadão comum. As Nações Unidas preparam-se atualmente para lançar um apelo a um financiamento recorde de 4,2 mil milhões de dólares para apoiar as operações de ajuda no país. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui