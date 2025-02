Angola. Dom Kryspin Dubiel ressalta contributo dos consagrados na sociedade

Celebração por ocasião do Jubileu nacional dos consagrados, Paróquia da Fátima (Luanda, Angola)

Em Angola, a festa da Apresentação do Senhor foi prestigiada com a celebração eucarística presidida pelo Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, Dom Kryspin Dubiel, que ressaltou na ocasião o contributo das consagradas e consagrados na construção de sociedades mais justas e desenvolvidas.

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola

A celebração, que teve lugar no último Domingo 2 de fevereiro, marcou o encerramento do Jubileu Nacional da Vida Consagrada, que decorreu sob o lema “Peregrinos da esperança a caminho da reconciliaçao e da paz”.

Consagradas e consagrados, na celebração do Jubileu, em Angola

O Arcebispo Dom Dubiel destacou igualmente a festa da Apresentação do Senhor como sendo a oferta das pessoas consagradas ao serviço exclusivo de Deus, e disse mesmo que as pessoas consagradas mostram o verdadeiro rosto do amor.

Por seu lado, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, em mensagem, exorta os consagrados e consagradas a encontrarem em Jesus a alegria e fé, diante dos vários desafios sociais e espirituais que lhes são apresentados. A leitura da nota coube ao secretário executivo da CEAST, Padre Alexandre Eduardo.

Angola: uma solene celebração do Jubileu dos consagrados, sob o lema “Peregrinos da esperança a caminho da reconciliaçao e da paz”.

O jubileu é, para os consagrados, uma oportunidade de acção de graças pelo chamamento à vida consagrada e pela caminhada vivida com dedicação, assim como renovação espiritual e votos de consagração, realçou o Presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Angola – CIRA, o missionário claretiano Isaías Gabriel Cassinda.

O Jubileu Nacional da Vida Consagrada configura-se como um chamado a todos os consagrados e consagradas do mundo à reconciliaçao, à conversão e a penitência sacramental, bem como à solidariedade, a justiça e a Igreja no serviço de Deus.

