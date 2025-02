Moçambique. Nove Religiosas Franciscanas professam na arquidiocese da Beira

Profissão de 9 Franciscanas Missionárias da Mãe do Divino Pastor (FMMDP), celebração presidida por D. Claudio Dalla Zuanna

Nove Religiosas Franciscanas Missionárias da Mãe do Divino Pastor (FMMDP) emitiram seus votos, no domingo 2 de fevereiro, na Arquidiocese da Beira (centro de Moçambique).

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Dentre as professas, duas (02) fizeram a profissão perpétua, são elas, Irmã Antónia Victor e Irmã Jacinta Celestino, e as restantes deram o seu primeiro sim, os chamados votos temporários, na Congregação das Franciscanas Missionárias da Mãe do Divino Pastor (FMMDP), cerimónia que teve lugar este domingo, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, cidade da Beira.

Arcebispo da Beira, D. Claudio Dalla Zuanna, presidiu à profissão das 9 religiosas FMMDP

A celebração foi presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna, e concelebraram vários sacerdotes. Em sua homilia, o prelado referiu-se ao evento como ocasião de grande alegria, pelo facto da mesma ter lugar no meio do Ano Jubilar, acrescentando que a entrega das professas à Igreja é sinal de esperança.

A obediência, é um dos votos emitidos pelos consagrados, e Dom Claudio lembrou que, por vezes, não é fácil renunciar às decisões pessoais e acolher as decisões da Congregação, sendo por isso necessário dispor-se a cumprir a vontade de Deus, à semelhança de Maria.

Para a Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias da Mãe do Divino Pastor, representada pela conselheira geral e delegada regional de África, Irmã Laurinda Miguel, a cerimónia é uma ocasião de festa, por isso agradece pelo “Sim” pronunciado com firmeza.

Irmã Laurinda Miguel, conselheira geral e delegada regional de África das FMMDP

Por sua vez, as neo professas agradeceram aos que contribuíram na sua formação, destacando as formadoras que agiram como oleiros.

Alem das religiosas e religiosos, testemunharam a cerimónia de profissão de votos, familiares e amigos das professas, incluindo fiéis da paróquia acolhedora.

