Esperando Francisco, que vem encorajar os fiéis católicos e promover o diálogo inter-religioso

O Papa Francisco inicia nesta segunda-feira, 1 de setembro, a viagem de 12 dias rumo ao Sudeste Asiático, a mais longa e a mais distante do pontificado, e que vai desafiar a saúde dos seus quase 88 anos de idade.

P. Bernardo Suate – Jakarta (Indonésia), per Vatican News

O Pontífice voará durante a noite para chegar a Jakarta na terça-feira, primeira etapa antes da Papua Nova Guiné, Timor Leste e Singapura. A distância que Francisco vai cobrir (quase 32 mil km e as diferenças de fuso horário seriam mais que suficientes para falarmos numa viagem desafiadora, mas Francisco vai pronunciar também 16 discursos e presidir a várias grandes celebrações procurando encorajar a comunidade católica sempre em crescimento da região.

Espera-se que venha promover a justiça e contribuir para a definição da ordem mundial

É verdade que em Jakarta, capital do País com maior percentagem de muçulmanos no mundo, não se veem tantos manifestos, cartazes e outros sinais exteriores da visita de Francisco a partir de terça-feira, mas todos aqui estão convencidos da importância desta visita e de que, como dizem dois analistas de um quotidiano de Jakarta, “Francisco, que também é o chefe do Estado do Vaticano e uma figura mundial com autoridade moral, espera-se que também venha promover a justiça e o humanismo na definição da ordem mundial”.

Como líder da maior denominação cristã, Francisco vai encontrar e encorajar os fiéis católicos (cerca de 8 a 9 milhões), numa população de quase 280 milhões de habitantes, e vem promover o diálogo inter-religioso.



Três agrupamentos em competição



Segundo um recente estudo sobre questões internacionais, os analistas falam de três agrupamentos em competição na redefinição da ordem mundial: o Ocidente Global (liderado pelos Estados Unidos da América e os países europeus), o Oriente Global (constituído pela China e a Rússia) e o Sul Global, formado pelos países em desenvolvimento não-ocidentais, entre os quais a Indonésia, a Índia, o Brasil e outros. E, de acordo com o estudo, o Ocidente Global e o Oriente Global estão criativamente redefinindo a ordem mundial promovendo as suas agendas não raras vezes divergentes.

Papa Francisco tem condenado a falta de solidariedade



E o Papa Francisco, dizem os analistas, partilha do descontentamento pela actual ordem mundial. O Pontífice tem condenado a exploração dos países menos desenvolvidos, a falta de solidariedade internacional e um desenvolvimento desequilibrado.



Numa declaração durante a sua visita à Bolívia em 2015, Francisco havia dito que os países pobres não deviam ser reduzidos a meros fornecedores de matéria-prima e mão-de-obra barata para os países desenvolvidos, E havia também exortado aos líderes mundiais a adoptarem medidas coordenadas para se conseguir paz e desenvolvimento globais e partilhados por todos os países em todas as partes do mundo.



Organizações internacionais para assegurar o direito de todos participarem



O Papa Francisco havia igualmente enfatizado que conseguir o bem comum é um objectivo fora do alcance de cada país individualmente: servem, portanto, estruturas inter-governamentais e organizações internacionais para assegurar o direito fundamental de todos participarem no processo de desenvolvimento.



Egoísmo e uma sede insaciável de poder e prosperidade material

O mesmo acontece na sua encíclica ‘Laudato sì’ em que Francisco não apenas convida a cada um a cuidar da Mãe Terra, mas tamém declara que as actividades humanas contribuíram para a degradação do meio ambiente. Em síntese, Francisco tem lançado apelos para se pôr fim à produção de armamentos, reiterando que a “ganância insaciável” tem alimentado décadas de violência contínua nos países em desenvolvimento. Para Francisco, é o “egoísmo e uma sede insaciável de poder e prosperidade material” que está na base da exclusão e marginalização dos mais fracos.

Mas, para Francisco o ser humano, ou seja, todos os povos, independentemente de suas condições, estado e origem, podem fazer muito para mudar, para construir um mundo melhor para todos os homens e mulheres de boa vontade.



Papa Francisco é uma figura importante na redefinição da ordem mundial



Por isso, concluem os analistas, o Papa Francisco é uma figura importante na redefinição da ordem mundial. Ele tem criticado o actual estado das coisas que exclui os marginalizados e piora cada vez mais o fosso que separa as diferentes periferias. E para o sucessor de Pedro a culpa não é apenas do Ocidente Global, nem tem convidado a adoptar a ordem mundial alternativa promovida pelo Oriente Global: a justa ordem humana global será construída com a colaboração de todos os homens e mulheres de boa vontade.



Tudo isto, e muito mais, na visita que Francisco inicia amanhã 3 de setembro, sob o lema “Fé, Fraternidade, Compaixão”.

De Jakarta, Indonésia, BS.

