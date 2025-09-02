Watykan: znaczki pocztowe z okazji kanonizacji Frassatiego i Acutisa

Z okazji kanonizacji bł. Pier Giorgia Frassatiego i bł. Carla Acutisa, Poczta Watykańska wyemituje okolicznościowe znaczki pocztowe oraz przygotowała specjalne datowniki. Będą one dostępne od 7 września.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Gubernatorat Państwa Miasta Watykańskiego opublikował projekty znaczków pocztowych, które Poczta Watykańska wyemituje 7 września, oraz okolicznościowych datowników. Upamiętnią one m.in. kanonizację błogosławionych Pier Giorgia Frassatiego i Carla Acutisa, której dokona Papież Leon XIV w najbliższą niedzielę.

Portret z rodzinnych zbiorów

Na znaczku pocztowym o nominale 1,35 EUR, przedstawiającym Pier Giorgia Frassatiego, znajdzie się reprodukcja portretu młodego świętego, pędzla Alberta Falchettiego. Obraz ten znajduje się w zbiorach rodziny Frassatich i stanowi jeden z najpopularniejszych wizerunków „człowieka ośmiu błogosławieństw”, jak o młodym Turyńczyku mówił św. Jan Paweł II. Z kolei okolicznościowy datownik, który będzie dostępny w urzędach pocztowych Watykanu 7 i 8 września, zawiera reprodukcję autografu zdania „Verso l’alto” oraz podpisu przyszłego świętego.

Zdjęcie z górskiej wycieczki

Z kolei znaczek upamiętniający kanonizację bł. Carla Acutisa, również o nominale 1,35 EUR, przedstawia wizerunek przyszłego świętego, będący kopią zdjęcia, wykonanego podczas wycieczki na Monte Subasio – miejsca bliskiego nastolatkowi, położonego w pobliżu Asyżu. Grafika inspirowana tym zdjęciem została wykorzystana na datowniku, którzy będzie dostępny w dn. 7 i 8 września.

Rocznice ważne dla Kościoła

Pozostałe znaczki pocztowe, które wejdą do obiegu 7 września, zostały wydane z okazji: 75. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Wniebowzięciu NMP, 600-lecia utworzenia Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego oraz 550. rocznicy urodzin Michała Anioła. Okolicznościowe znaczki upamiętnią również świadka nadziei św. Karola de Foucauld oraz obchodzony w tym roku z inicjatywy ONZ Międzynarodowy Rok Ochrony Lodowców, wpisujący się w inspiracje, jakie Kościołowi i światu zaproponował papież Franiszek w opublikowanej 10 lat temu encyklice Laudato Si.