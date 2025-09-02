Watykan z nagrodą za najlepszą złotą monetę roku

Nagrodzona moneta pochodzi z okresu pontyfikatu papieża Franciszka. Jak poinformował Gubernatorat Państwa Miasta Watykańskiego, pomimo dużej konkurencji i dzięki motywowi typowemu dla Franciszka, Watykan pierwszy raz sięgnął po „monetowego Oscara”.

Dorota Abdelmoula-Viet, Artur Hanula

W międzynarodowym prestiżowym konkursie na „Monetę Roku” (COTY) zwyciężyła moneta o nominale 50 euro z motywem „Wojna i pokój”. Została wyemitowana w ubiegłym roku przez Gubernatorat Państwa Miasta Watykańskiego. Motyw to dzieło Chiary Principe.

Konkurs organizowany jest od 1984 roku. W tym roku zgłoszono w sumie 550 monet. „Konkurencja była zacięta, a kilka monet walczyło o zwycięstwo do ostatniej chwili” – poinformował Gubernatorat w komunikacie prasowym.

Motyw wojny i pokoju

Na rewersie watykańskiej monety widać dwie sylwetki mężczyzn. Mężczyzna po lewej stronie trzyma w ręku karabin, w tle unosi się słup dymu. Przed mężczyzną po prawej stronie stoi dziewczynka z kwiatem w dłoni, w tle są ptaki. Podczas gdy po lewej stronie widać drut kolczasty, po prawej dostrzegamy gałązkę oliwną. Awers monety ukazuje herb Franciszka.

Sukcesy francuskich monet

Nagrodę wręczono w ubiegłym tygodniu w Oklahoma City (USA) podczas zgromadzenia Amerykańskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Przyznano nagrody w dziesięciu kategoriach. Watykan zwyciężył w kategorii „złote monety”. Francji przypadła nagroda w kategorii najlepszej monety upamiętniającej aktualne wydarzenie, a także w kategorii najbardziej innowacyjnej monety. Obie monety nawiązują do renowacji paryskiej katedry Notre-Dame.