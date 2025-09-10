W Ogrodach Watykańskich zainaugurowano mozaikę Matki Bożej z Luján

W ceremonii poświęcenia wizerunku, przedstawiającego Patronkę Argentyny uczestniczyli przedstawiciele Kościoła i kręgów dyplomatycznych, m.in. watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin, emerytowany przewodniczący Gubernatoratu Państwa Miasta Watykanu, kard. Fernando Vérgez Alzaga oraz ambasador Argentyny przy Stolicy Apostolskiej Luis Pablo María Beltranino.

Patricia Ynestroza, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Ceremonia poświęcenia mozaiki Matki Bożej z Luján, patronki Argentyny odbyła się w we wtorek, a wizerunek ten dołączył do licznej kolekcji maryjnych mozaik i figur, znajdujących się w papieskich ogrodach.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz kościelnych i korpusu dyplomatycznego, m.in. ambasador Argentyny przy Stolicy Apostolskiej, Luis Pablo María Beltranino, który wygłosił przemówienie w imieniu kraju. Obecni byli także m.in.: watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin, wicedziekan kolegium kardynalskiego, kard. Leonardo Sandri i kard. Fernando Vérgez Alzaga, emerytowany przewodniczący Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. W ceremonii uczestniczyli również artyści, którzy stworzyli dzieło.

Matka Boża z Luján – opiekunka Papieża i Argentyny

Ambasador Argentyny podkreślił, że Matka Boża z Luján jest „sercem duchowym” kraju i przypomniał jej rolę jako znaku jedności i nadziei począwszy od 1630 r.. Wzywając jej opieki nad narodem argentyńskim, Beltranino modlił się, aby Maryja towarzyszyła pontyfikatowi Leona XIV, „inspirując drogi pokoju, braterstwa, dialogu i sprawiedliwości”. Dyplomata zwrócił również uwagę na wsparcie papieża Franciszka dla inicjatywy umieszczenia w Ogrodach Watykańskich tej mozaiki – to on od samego początku zachęcał, aby w Watykanie znalazł się wizerunek Matki Bożej z Luján. Ceremonia była gestem „wdzięczności za macierzyńską opiekę Maryi na przestrzeni naszych dziejów i komunii z Kościołem, który w każdej kulturze odkrywa oblicze Matki Bożej” – powiedział ambasador.

Maryja, Królowa Pokoju w czasie wojen

W swoim przemówieniu kard. Parolin podkreślił symboliczny wymiar inauguracji: „Ten serdeczny gest ukazuje więzi zgody i przyjaźni, które łączą ten drogi kraj Ameryki Południowej ze Stolicą Apostolską”. Zwrócił też uwagę na wymowę tego wizerunku i na jego historię, zachęcające do przeżywania wiary w codzienności i w swoich środowiskach. Na zakończenie zachęcił wszystkich do modlitwy do Maryi, Królowej Pokoju, o zakończenie wojen i opiekę Matki Bożej z Luján nad narodem argentyńskim.

Nie tylko akt artystyczny

„Uroczyste umieszczenie [w Ogrodach] wizerunku Matki Bożej z Luján nie jest tylko wydarzeniem artystycznym czy ceremonią, ale przede wszystkim żywym wyrazem pobożności wspólnoty, która nie zapomina o swoich korzeniach, kulturze i duchowości” – mówił z kolei kard. Vérgez. Przypomniał o obecności w Ogrodach Watykańskich także innych latynoamerykańskich wizerunków Maryi, układających się w aleję mozaik. o obecnonaczył, że dzéieło dołącza do innych latynoamerykańskich form pobożności maryjnej obecnych w Ogrodach Watykańskich. „Nie opuszczajcie Luján, nie mówiąc każdego dnia ‘tak’ Panu i nie czyniąc z hojnością wszystkiego, o co On prosi. Będziemy niewypowiedzianie szczęśliwi, jeśli to uczynimy” – modlił się, cytując słowa bł. kard. Edoardo Pironio, argentyńskiego współpracownika św. Jana Pawła II.

Sztuka wyzwala i poszerza serce

Autorką dzieła jest argentyńska artystka Florencia Dellucchi, która opowiedziała, że inspiracją była figura Maryi znajdująca się w domu jednego z dobroczyńców, Maria Montoty: „Zastosowałam dwie techniki: część to mozaika, a część to kawałki ceramiki, formowane i malowane ręcznie” – wyjaśniła. Artystka dodała, że rozpoczęła prace w lutym i zakończyła je w kwietniu, ponieważ inauguracja była początkowo planowana na 8 maja, w święto Matki Bożej z Luján. „Pracowaliśmy pod presją czasu – powiedziała – bo przy tej technice zawsze istnieje ryzyko, że jakiś element się rozbije. Czuję jednak, że Maryja prowadziła każdy krok, aby wszystko się udało – mówiła – Stworzenie wizerunku Maryi pozostawiło we mnie ogromne wzruszenie. Jak mówił papież Franciszek: sztuka wyzwala i poszerza serce. Dla mnie to był dar dla duszy i dla ducha, którego nie potrafię opisać”.