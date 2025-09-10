W Ogrodach Watykańskich zainaugurowano mozaikę Matki Bożej z Luján
Patricia Ynestroza, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan
Ceremonia poświęcenia mozaiki Matki Bożej z Luján, patronki Argentyny odbyła się w we wtorek, a wizerunek ten dołączył do licznej kolekcji maryjnych mozaik i figur, znajdujących się w papieskich ogrodach.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz kościelnych i korpusu dyplomatycznego, m.in. ambasador Argentyny przy Stolicy Apostolskiej, Luis Pablo María Beltranino, który wygłosił przemówienie w imieniu kraju. Obecni byli także m.in.: watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin, wicedziekan kolegium kardynalskiego, kard. Leonardo Sandri i kard. Fernando Vérgez Alzaga, emerytowany przewodniczący Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. W ceremonii uczestniczyli również artyści, którzy stworzyli dzieło.
Matka Boża z Luján – opiekunka Papieża i Argentyny
Ambasador Argentyny podkreślił, że Matka Boża z Luján jest „sercem duchowym” kraju i przypomniał jej rolę jako znaku jedności i nadziei począwszy od 1630 r.. Wzywając jej opieki nad narodem argentyńskim, Beltranino modlił się, aby Maryja towarzyszyła pontyfikatowi Leona XIV, „inspirując drogi pokoju, braterstwa, dialogu i sprawiedliwości”. Dyplomata zwrócił również uwagę na wsparcie papieża Franciszka dla inicjatywy umieszczenia w Ogrodach Watykańskich tej mozaiki – to on od samego początku zachęcał, aby w Watykanie znalazł się wizerunek Matki Bożej z Luján. Ceremonia była gestem „wdzięczności za macierzyńską opiekę Maryi na przestrzeni naszych dziejów i komunii z Kościołem, który w każdej kulturze odkrywa oblicze Matki Bożej” – powiedział ambasador.
Maryja, Królowa Pokoju w czasie wojen
W swoim przemówieniu kard. Parolin podkreślił symboliczny wymiar inauguracji: „Ten serdeczny gest ukazuje więzi zgody i przyjaźni, które łączą ten drogi kraj Ameryki Południowej ze Stolicą Apostolską”. Zwrócił też uwagę na wymowę tego wizerunku i na jego historię, zachęcające do przeżywania wiary w codzienności i w swoich środowiskach. Na zakończenie zachęcił wszystkich do modlitwy do Maryi, Królowej Pokoju, o zakończenie wojen i opiekę Matki Bożej z Luján nad narodem argentyńskim.
Nie tylko akt artystyczny
„Uroczyste umieszczenie [w Ogrodach] wizerunku Matki Bożej z Luján nie jest tylko wydarzeniem artystycznym czy ceremonią, ale przede wszystkim żywym wyrazem pobożności wspólnoty, która nie zapomina o swoich korzeniach, kulturze i duchowości” – mówił z kolei kard. Vérgez. Przypomniał o obecności w Ogrodach Watykańskich także innych latynoamerykańskich wizerunków Maryi, układających się w aleję mozaik. o obecnonaczył, że dzéieło dołącza do innych latynoamerykańskich form pobożności maryjnej obecnych w Ogrodach Watykańskich. „Nie opuszczajcie Luján, nie mówiąc każdego dnia ‘tak’ Panu i nie czyniąc z hojnością wszystkiego, o co On prosi. Będziemy niewypowiedzianie szczęśliwi, jeśli to uczynimy” – modlił się, cytując słowa bł. kard. Edoardo Pironio, argentyńskiego współpracownika św. Jana Pawła II.
Sztuka wyzwala i poszerza serce
Autorką dzieła jest argentyńska artystka Florencia Dellucchi, która opowiedziała, że inspiracją była figura Maryi znajdująca się w domu jednego z dobroczyńców, Maria Montoty: „Zastosowałam dwie techniki: część to mozaika, a część to kawałki ceramiki, formowane i malowane ręcznie” – wyjaśniła. Artystka dodała, że rozpoczęła prace w lutym i zakończyła je w kwietniu, ponieważ inauguracja była początkowo planowana na 8 maja, w święto Matki Bożej z Luján. „Pracowaliśmy pod presją czasu – powiedziała – bo przy tej technice zawsze istnieje ryzyko, że jakiś element się rozbije. Czuję jednak, że Maryja prowadziła każdy krok, aby wszystko się udało – mówiła – Stworzenie wizerunku Maryi pozostawiło we mnie ogromne wzruszenie. Jak mówił papież Franciszek: sztuka wyzwala i poszerza serce. Dla mnie to był dar dla duszy i dla ducha, którego nie potrafię opisać”.
