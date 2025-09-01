„Uciekający świat” i Europa. Abp Gallagher na Forum w Słowenii

Sekretarz ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi Stolicy Apostolskiej abp Paul Richard Gallagher uczestniczy w 20. edycji konferencji Bled Strategic Forum, odbywającej się w słoweńskim mieście Bled. Tematem konferencji jest rola i miejsce Europy w „Uciekającym świecie”.

Wojciech Rogacin - Watykan

„Od 31 sierpnia do wtorku 2 września sekretarz ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi, abp Paul Richard Gallagher, uda się do Słowenii, aby uczestniczyć w 20. edycji Bled Strategic Forum, odbywającej się w tym samym mieście” – taka informacja została podana na profilu X Sekretariatu Stanu (@TerzaLoggia).

Rola Europy i Unii Europejskiej wobec kryzysów

Tematem tegorocznej edycji jest „Uciekający świat” („A Runaway World”). Dyskusja ma się skupić na tym, w jaki sposób Europa i Unia Europejska mogą się zaangażować i na nowo zdefiniować swoją rolę w obliczu różnych kryzysów i napięć geopolitycznych, gospodarczych i klimatycznych, przed którymi stoi dziś świat.

Platforma dyskusji paneuropejskiej

Zainicjowane w 2006 r. Bled Strategic Forum jest platformą spotkań służącą dyskusji nad tematami i wyzwaniami politycznymi, bezpieczeństwa i rozwoju, które dotyczą Europy i świata, gromadząc uczestników z różnych środowisk i krajów.