Tak Jan Paweł II przedstawił światu Frassatiego podczas jego beatyfikacji WIDEO

Dziś kanonizacja Piotra Jerzego Frassatiego i Karola Acutisa. Zanim usłyszymy, co o nich powie Leon XIV, warto przypomnieć, jak Frassatiego przedstawił światu św. Jan Paweł II podczas jego beatyfikacji w 1990 r. Archiwalne nagranie watykańskiej telewizji (CTV).

Krzysztof Bronk - Watykan

Jan Paweł II dobrze znał postać Piotra Jerzego Frassatiego i podczas jego beatyfikacji podjął się obszernego, niemal 20-minutowego rozważania na temat niezwykłej drogi, jaką poprowadził Pan Bóg tego młodego Włocha do świętości.

Papież podkreślił, że choć Frassati odszedł młodo z tego świata, to jednak jego postać wywarła i nadal będzie wywierać głęboki wpływ na Kościół, a zwłaszcza na młode pokolenia wierzących.