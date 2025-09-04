Rzym: już 24 miliony pielgrzymów nadziei

Dykasteria ds. Ewangelizacji opublikowała dane dotyczące liczby wiernych, którzy do tej pory odbyli pielgrzymkę jubileuszową do Rzymu.

Vatican News

Nieco ponad osiem miesięcy po tym, jak 24 grudnia ubiegłego roku papież Franciszek otworzył Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra, oficjalnie rozpoczynając Rok Święty, liczba pielgrzymów, którzy przybyli do Rzymu, aby świętować Jubileusz, wynosi obecnie 24 miliony.

W najbliższą sobotę o godz. 10:00 Ojciec Święty Leon XIV odbędzie na Placu św. Piotra audiencję jubileuszową, podczas której Drzwi Święte pozostaną zamknięte, ale po jej zakończeniu uczestnicy będą mogli przez nie przejść bez uprzedniej rejestracji na stronie internetowej. Wstęp na audiencję jubileuszową jest bez wejściówek. Mogą w niej wziąć udział wszyscy wierni, którzy będą tego dnia na Placu św. Piotra.