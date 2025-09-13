Rektor KUL i akademicy ze świata na audiencji u Papieża

Ojciec Święty podkreślił wymiar duszpasterski teologii – mówił o spotkaniu z Papieżem Leonem XIV rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski. Ojciec Święty spotkał się z uczestnikami seminarium dotyczącego stworzenia i pokoju, zorganizowanego przez Papieską Akademię Teologii.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Wojciech Rogacin – Watykan

Jak przypomniał rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, który, jako jedyny z Polski jest interlokutorem Papieskiej Akademii Teologicznej, że to seminarium dotyczyło zagadnienia: Stworzenie, Natura i Środowisko w świecie pokoju.

Leon XIV i uczestnicy audiencji (@Vatican Media)

Słowa Ojca Świętego

W sobotę przed południem uczestnicy seminarium zostali przyjęci przez Leona XIV, który wskazywał, w jaki sposób praktykować dziedzinę teologii. „Ojciec Święty odwołał się szczególnie do nauczania św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu i podkreślając, że oprócz wymiaru doktrynalnego ważne jest również dostrzeżenie wymiaru duszpasterskiego, pastoralnego, bo wówczas przekłada się to, co nazywamy teorią na praktykę życia Kościoła” – relacjonuje Rektor KUL w rozmowie z Vatican News.

Wymiar międzykontynentalny

Jak dodaje, seminarium zgromadziło reprezentantów wielu krajów świata. „To spotkanie ma zawsze wymiar międzykontynentalny, ponieważ są reprezentanci ze wszystkich regionów globu. Z Europy większość przybyła z Italii, poza tym z Niemiec czy Luksemburga” – mówi ks. profesor Kalinowski.

Aby świat stworzony łączył, a nie dzielił

Podkreśla, że licznie reprezentowane były kraje azjatyckie, a także afrykańskie i obie Ameryki. Wielu przedstawicieli przybyło ze Stanów Zjednoczonych. „Myślę zatem, że jest to interesujące środowisko, przedstawiające różny kontekst związany z realizacją myśli papieża Franciszka, by świat stworzony, natura, środowisko łączyły ludzi, a nie oddalały od siebie” – podsumowuje rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Mirosław Kalinowski.