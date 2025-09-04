O. Paluch OP: Frassati i Acutis przypominają, że każdy ma swoje powołanie

Zbliżające się kanonizacje Pier Giorgia Frassatiego i Carla Acutisa mogą przypomnieć nam, że przecież każdy ochrzczony ma w Kościele swoje powołanie, które powinien odkrywać i pogłębiać przez całe swoje życie - wskazał w homilii o. Michał Paluch, dominikanin, były rektor Angelicum, podczas Mszy św. sprawowanej w czwartek rano w Bazylice św. Piotra przy grobie św. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

Artur Hanula

Kaznodzieja zaznaczył, że dzisiejsza Ewangelia mówi wiele o powołaniu, „o którym często myślimy w kategoriach powołania kapłańskiego, powołania zakonnego, który oczywiście ma swoją szczególną rolę w Kościele”, jednak zbliżająca się kanonizacja młodych świeckich Pier Giorgia Frassatiego i Carla Acutisa pokazuje, że „każdy ochrzczony ma w Kościele swoje powołanie”.

O. Michał Paluch podczas homilii (ks. Paweł Rytel-Andrianik)

Poradnik powołaniowy

O. Michał Paluch OP zachęcił, żeby dzisiejszą Ewangelię potraktować jako poradnik, „jakie są istotne elementy, żeby to powołanie odkryć i żeby je móc pogłębić”, aby właściwie „wejść w Boże dzieła, do których Pan Bóg nas zaprasza”.

„Zarzućcie sieci” (Łk 5, 4)

Jak podkreślił o. Michał Paluch czymś nieoczywistym dla rybaków było, aby posłuchać Chrystusa cieśli w kwestiach dotyczących połowu ryb. Przypomniał, że Piotr jednak zdecydował się posłuchać Jezusa i „to tak naprawdę otwiera drogę do tego, żeby stało się to, co się stało”. „Najpierw potrzeba z naszej strony pewnej otwartości, słuchania” - mówił kaznodzieja i dodał, że czasami musimy rezygnować z przekonania, że ja wiem lepiej. Zaproszeni do tego są zarówno ci, którzy komuś podlegają, ale i ci, którzy są odpowiedzialni za innych.

Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II to w każdy czwartek ważne wydarzenie dla Polaków (ks. Paweł Rytel-Andrianik)

„Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny” (Łk 5, 8)

„Piotr przynosi do Jezusa swoją grzeszność - wskazał o. Paluch, analizując zakończenie dzisiejszego fragmentu Ewangelii. - Musimy stać się zdolni do tego, żeby nasz grzech uznać i przynieść to Jezusa, przeżyć go z Jezusem, bo to dopiero sprawia, że człowiek staje się zdolny do tego, żeby mu powierzyć jakąś odpowiedzialność za innych, żeby go powołać do tego, żeby nieść dobrą nowinę innym”.

Modlitwa przy grobie Papieża Polaka (ks. Paweł Rytel-Andrianik)

„Wypłyń na głębię”, Duc in altum (Łk 5, 4)

„Zaryzykuj, zgódź się na to, że nie wszystko, co dotąd kontrolowałeś, będziesz w taki sam sposób jak dotąd kontrolował” - zaznaczył dominikanin, nawiązując do polecenia, jakie od Jezusa otrzymał Piotr i które też jest wezwaniem dla wszystkich ochrzczonych.

Kaznodzieja przypomniał, że właśnie ze słów o wypłynięciu na głębię św. Jan Paweł II „chciał uczynić swoje najważniejsze przesłanie dotyczące zakończenia Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa w 2000 r.”. W dokumencie papieskim „Novo Millennio Ineunte”, wydanym 6 stycznia 2001 r., ostatni paragraf był zatytułowany właśnie „Duc In Altum!”.

Przesłanie ciągle aktualne

Dominikanin wskazał, że przesłanie o wypłynięciu na głębię jest ważne również w kontekście obecnego Jubileuszu 2025, który powoli będzie zmierzał ku końcowi. Zachęcił, aby to przesłanie rozbrzmiało „w naszych sercach jako zaproszenie, jako pytanie, oczywiście po to, żebyśmy wiedzieli, co my ze sobą mamy zanieść dalej, wziąć ze sobą z naszego pielgrzymowania tu do Bazyliki św. Piotra”.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników, mieszkańców Rzymu, ale też licznych pielgrzymów, którzy w czasie wakacji odwiedzają Rzym. Mszę św. koncelebrowało ok. 70 kapłanów, a wśród nich jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski.

Uczestnicy czwartkowej Mszy św. (ks. Paweł Rytel-Andrianik)