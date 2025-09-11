O. Morawski OP: mamy miłować wszystkich, także nieprzyjaciół

Nasza miłość nie może być tylko dla niektórych, dla tych, którzy są nam mili, ale mamy miłować wszystkich, również naszych nieprzyjaciół. Pan Jezus nie mówi, że mamy ich lubić, ale mamy ich kochać - wskazał w homilii o. Wojciech Morawski, dominikanin, który przewodniczył Mszy św. sprawowanej w czwartek rano w Bazylice św. Piotra przy grobie św. Jana Pawła II.

Artur Hanula

Jak podkreślił o. Wojciech Morawski OP, Ewangelia tego dnia mówiąca o miłości nieprzyjaciół pokazuje miarę chrześcijańskiego życia, którą wierzący mają żyć na co dzień. „Zwłaszcza pierwsze czytanie pokazuje, że wszystko w naszym życiu chrześcijańskim zaczyna się od tego, że jesteśmy wybrańcy Boży, że jesteśmy zakorzenieni, wszczepieni w Jezusa Chrystusa - mówił kaznodzieja. - Tak naprawdę uwierzyliśmy Jego miłości, żyjemy Jego miłością albo do tego jesteśmy zaproszeni, bo nie zawsze nam się to udaje”.

Polacy licznie gromadzą się co tydzień na czwartkowej Mszy św. przy grobie Papieża Polaka ((suor Amata J. Nowaszewska CSFN))

Jakie naprawdę jest nasze życie?

O. Morawski zachęcił, aby systematycznie wracać do dzisiejszego fragmentu z Listu do Kolosan, żeby „zobaczyć, sprawdzić, jak my tak naprawdę żyjemy. Czy naprawdę w nas jest pokój Chrystusowy? Czy jesteśmy dobrzy jedni dla drugich? Czy znosimy się nawzajem? Czy staramy się pogłębiać naszą wiarę, naszą miłość, naszą nadzieję, nauczając się nawzajem, śpiewając hymny, czytając Ewangelię? Bo tylko w ten sposób tak naprawdę możemy być chrześcijanami”.

Wszystko w imię Pana Jezusa

O. Wojciech Morawski zachęcił, aby wszystko mówić i czynić w imię Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. „Warto czasami się zatrzymać i zobaczyć, czy to, co czynimy, naprawdę czynimy w imię Pana Jezusa, czy też w imię naszego ja, naszego egoizmu, naszego tak naprawdę zamknięcia na Pana Jezusa i na bliźnich” - mówił dominikanin. „Pan Jezus zaprasza nas dzisiaj do tego, byśmy nieustannie dziękowali; ciągle wielbili, chwalili Pana” - dodał.

Uczestnicy czwartkowej Mszy św. ((suor Amata J. Nowaszewska CSFN))

Chcieć dobra również dla nieprzyjaciół

Kaznodzieja przypomniał, że Włosi posługują się określeniem „ti volio bene”, które dosłownie można rozumieć jako - „chcę twojego dobra”. „To jest nasze wezwanie, żebyśmy chcieli dobra również dla naszych nieprzyjaciół, dla tych, którzy są nam przeciwni. Żebyśmy im przebaczali, prosili o błogosławieństwo dla nich - mówił dominikanin - żebyśmy nie oceniali ich, nie sądzili, tylko jeżeli jest coś nie tak, powierzali ich Panu Jezusowi w naszej modlitwie i starali się czynić dobro”.

Dominikanin dodał, że czynienie dobra nieprzyjaciołom może im pomóc kiedyś „wrócić do Pana Boga, zrezygnować z ich złego działania. Ale możemy to robić tylko wtenczas, kiedy sami żyjemy Chrystusem, kiedy jesteśmy naprawdę wszczepieni w Niego”.

Rachunek sumienia z miłości

Na zakończenie o. Wojciech Morawski zachęcił, aby - może przed najbliższą spowiedzią - wrócić do dzisiejszego fragmentu z Listu do Kolosan i wykorzystać go w rachunku sumienia: „Czy jestem rzeczywiście otwarty na Bożą miłość, wszczepiony w Chrystusa, dziękując i wielbiąc Go? Prośmy Pana Jezusa o ten dar bycia coraz bliżej Niego, życia Jego życiem i nieustannego dziękowania i chwalenia Go” - zakończył dominikanin.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników, mieszkańców Rzymu, ale też licznych pielgrzymów, którzy w czasie wakacji odwiedzają Rzym. Mszę św. koncelebrowało ok. 60 kapłanów, a wśród nich jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski.