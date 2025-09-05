O godz. 11 prezydent Nawrocki zostanie przyjęty przez Papieża

Nowy prezydent Polski Karol Nawrocki po raz pierwszy spotka się dzisiaj z Leonem XIV. Audiencja u Papieża jest przewidziana na godz. 11. Prezydent był w Watykanie już wczoraj po południu. Wraz z rodziną modlił się przy grobie św. Jana Pawła II.

Krzysztof Bronk - Watykan

Po audiencji u Ojca Świętego prezydent zostanie też przyjęty w watykańskim sekretariacie stanu. Zazwyczaj w spotkaniach takich biorą udział watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin oraz abp Paul Gallagher, który jest sekretarzem ds. relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi, czyli szefem papieskiej dyplomacji. Po audiencji zostanie wydany komunikat prasowy.

Prezydent Karol Nawrocki przybył do Watykanu już wczoraj po południu. Pierwszy etap jego wizyty miał charakter ściśle duchowy. Wraz z rodziną przeszedł przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, a następnie modlił się przy grobie św. Jana Pawła II.

Nowego prezydenta powitał w Watykanie bp Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej. W jego obecności odmówił modlitwę do Ducha Świętego, która była szczególnie bliska św. Janowi Pawłowi II. „Niech to papieskie dziedzictwo Ducha stanie się również inspiracją nie tylko do pogłębiania osobistej więzi z Panem Bogiem, ale szczególnym wsparciem z nieba dla jego świętej, światłej, pięknej i odważnej służby dla dobra naszej ukochanej Ojczyzny" - powiedział bp Nykiel