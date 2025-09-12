Nowy rektor Campo Santo: nie tylko dla Niemców, także dla Europy

W przyszłą niedzielę nowy rektor Campo Santo Teutonico ks. Peter Klasvogt obejmuje swój urząd. Campo Santo to nie tylko niemiecki cmentarz w środku Watykanu, ale również przylegający do niego kościół i kolegium, miejsce spotkania dla całej Europy Środkowej.

Krzysztof Bronk i Mario Galgano - Watykan

Ks. Klasvogt pochodzi z Westfalii, ma 68 lat, jest doświadczonym duszpasterzem i doktorem teologii pastoralnej i etyki społecznej. Formalnie został mianowany już 15 czerwca, lecz swój urząd obejmuje w przyszłą niedzielę 14 września.

Centrum kulturowe i duchowe w sercu Watykanu

Przyznaj, że kompleks Campo Santo czeka w najbliższym czasie poważny remont. Swoje wsparcie w wysokości 16 mln euro zadeklarowało niemieckie MSZ. Jednak, jak mówi ks. Klasvogt, Campo Santo to dla niego dużo więcej niż projekt budowy. „To duchowe i kulturalne centrum w samym sercu Watykanu” – podkreśla, przypominając bezpośrednią bliskość z nowym Papieżem. „Wraz z początkiem jego pontyfikatu rozpoczyna się nowy rozdział w historii Kościoła”.

Ks. Klasvogt podkreśla, że Campo Santo to w Watykanie miejsce wyjątkowe. Ma swoją atmosferę i oddziałuje na zwiedzających. „Wychodzi się stamtąd innym człowiekiem niż się weszło. To forma ewangelizacji” – dodaje nowy rektor.

Miejsce spotkania dla Europy Środkowej

Przypomina, że ośrodek ten ma historyczne znaczenie nie tylko dla Niemców, ale również dla Belgów, Holendrów, mieszkańców Południowego Tyrolu i Szwajcarów, a dziś jest miejscem spotkań dla całej Europy Środkowej, aż po Europę Wschodnią. „Spotykają się tu różne kultury kościelne: kraje, które przez dziesięciolecia cierpiały pod komunizmem, oraz społeczeństwa zachodnie, naznaczone przez pokolenie 68. Ta różnorodność jest wyzwaniem, ale także bogactwem” – dodaje nowy rektor Campo Santo Teutonico.