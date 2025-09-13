Muzyka i pokaz dronów rozświetliły Plac Świętego Piotra

Plac Świętego Piotra rozbłysł w sobotę wieczorem dzięki powietrznemu pokazowi 3 tysięcy dronów i świateł, przedstawiających głównie arcydzieła Kaplicy Sykstyńskiej, ale też papieża Franciszka. Pokaz oraz koncert światowej sławy artystów był finałem dwudniowej konferencji o braterstwie World Meeting on Human Fraternity.

Wojciech Rogacin - Watykan

Muzyka, światła, oczekiwanie. Nie było to zwykłe „wydarzenie artystyczne”, lecz prawdziwy „projekt kulturalny”, zdolny połączyć debatę, świadectwa i sztukę: tym właśnie był wieczorny sobotni koncert Grace for the World na Placu Świętego Piotra.

Artyści i niezwykły pokaz

Wejście na kolumnadę Berniniego zostało otwarte od godziny 18.00, co umożliwiło publiczności zajęcie miejsc i udział w wieczorze, który przeplatał głosy i świadectwa z występami artystów światowej klasy.

Na scenie pojawiali się maestro Andrea Bocelli, Pharrell Williams wraz z chórem gospel Voices of Fire, John Legend, chór Diecezji Rzymskiej pod dyrekcją maestro Marco Frisiny, trzej włoscy tenorzy z zespołu Il Volo, kolumbijska piosenkarka Karol G oraz wielu innych artystów.

Obrazy inspirowane były arcydziełami watykańskimi

Atmosferę wydarzenia dodatkowo potęgował pokaz dronów i świateł przygotowany przez Nova Sky Stories, z obrazami inspirowanymi freskami Kaplicy Sykstyńskiej, ale także z Bazyliki Świętego Piotra. Były także wyświetlane wizerunki papieża Franciszka, któremu tak bliskie były idee spotkania, dialogu, braterstwa.

Dialog, spotkanie, braterstwo

Właśnie tym zagadnieniom poświęcone były dwudniowe obrady w Watykanie World Meeting on Human Fraternity. W jego trakcie zorganizowano 15 stołów tematycznych oraz warsztaty dialogu z udziałem międzynarodowych osobistości.

„Naszym celem jest, aby braterstwo stało się realnym kompasem ukierunkowującym życie wspólnot, instytucji i ludzi. Doświadczenie Stołów pomaga spotykać się i słuchać, poznawać i rozpoznawać siebie nawzajem. Odkrywać na nowo braterstwo i wybierać słowa oraz gesty zdolne przekształcać gospodarkę, politykę i relacje społeczne, ponieważ są zakorzenione w człowieczeństwie i wspólnej godności. To jest serce tego spotkania, które chce rodzić nadzieję i zmiany” – powiedział kardynał Mauro Gambetti, Archiprezbiter Bazyliki św. Piotra, Wikariusz Generalny Państwa Watykańskiego i Przewodniczący Fabryki św. Piotra, która zorganizowała wydarzenie.

Zobowiązanie do troski o Stworzenie

To wydarzenie, jak podkreślano w komunikacie prasowym zapowiadającym spotkanie, celebruje „siłę braterstwa” i przekazuje światu „symboliczny uścisk oraz odnowione wspólne zobowiązanie do troski o Stworzenie”.